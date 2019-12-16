شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بهشاشة العظام ومن هذه النصائح التالي:
-ينصح بتناول الحليب بشكل يومي، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الهامة للجسم والعظام، والذي يحد من الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فالنساء من عمر 25-65 عام تتناول 1000 ملجم في اليوم والحوامل والمرضاعات 1200-1500 ملجم في اليوم.
-التعرض للشمس يساهم بشكل كبير في زيادة انتاج فيتامين د بالجسم ، وهذا الأمر يزيد بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام، والحد من الإصابة والتعرض لهشاشة العظام، كما أنه يعمل علي زيادة نسبة امتصاص الكالسيوم بالجسم.
-ونصحت وزارة الصحة السعودية، بضرورة تناول الخضروات الورقية التي تعد هي مصدر جيد للكالسيوم وتحتوي أيضا على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في امتصاص الكالسيوم.
-ممارسة الرياضة يوميا يساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام.
-عليك التقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في ضعف صحة العظام.
-عليك الإقلاع عن التدخين لأنه يضعف صحة العظام ويتسبب في سحب الكالسيوم بالدم.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.