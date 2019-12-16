شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. تناول الخضراوات والفواكه يحميك من السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Diabetes"، عن أن الإصابة بمرض السكرى لا تعنى أنه لا يمكنك تناول الفاكهة، والخضار، منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنهم يضيفون أيضًا نكهة متنوعة لكل وجبة، سواء أكانت طازجة، مجمدة، مجففة ومعلبة، كلها تحسب.

ينصح موقع "Diabetes"، باستخدام قوس قزح من الألوان للحصول على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، حاول أن تتجنب عصائر الفواكه، لأنها لا تحتوى على الكثير من الألياف، إذا كنت تحاول الحد من كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، فقد تميل إلى تجنب الفاكهة والخضار، ولكن من المهم للغاية تضمينها في نظامك الغذائي كل يوم، هناك خيارات أقل من الكربوهيدرات يمكنك تجربتها.

وقال الموقع، يمكن أن تساعد الفواكه والخضراوات في الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، وعندما يكون لديك مرض السكري، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالات.



امراض القلب

فوائدها

تساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد، كما أنها تساعد في حماية الجسم من أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان.

كم مرة فى اليوم؟

يجب أن يهدف الجميع إلى تناول 5 أجزاء على الأقل يوميًا، الجزء هو تقريبا ما يناسب راحة يدك،

Advertisements

الأطعمة التي تتناولها لا تحدث فرقًا فقط في كيفية التعامل مع مرض السكري، ولكن أيضًا في مدى شعورك ومقدار الطاقة لديك.



الخضروات والفواكه تحميك من امراض القلب والسكتة الدماغية

يعتمد مقدار ما تحتاجه من الطعام والشراب على عمرك، وجنسك، ومدى نشاطك، لكن لا يوجد طعام واحد يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك.

هذا هو السبب في أن اتباع نظام غذائي صحي يتعلق بالتنوع واختيار الأطعمة المختلفة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية كل يوم.



الخضروات والفواكه تحميك من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

وعندما نقول متوازنة، فإننا نعني تناول المزيد من الأطعمة وبعض الأطعمة الأخرى.

وأضاف التقرير، يمكن أن تساعدك الخيارات الصحية في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، فاحرص على تناول الفواكه والخضراوات.

والأطعمة النشوية، مثل الخبز، والمكرونة، والأرز، والأطعمة البروتينية، مثل الفول، والبقول، والمكسرات، والبيض، واللحوم، والأسماك، منتجات الألبان، والزيوت، وخصوصًا زيت الزيتون.