تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل

المقادير

5 x عدد بطاطس (مسلوقة ومهروسة)

3 x كوب لبن كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x عود بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب جبنة موزريلا (وشيدر مبشورين للوجه)

½ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقة:

نهرس البطاطس جيدا مع معلقة زبدة وملح وفلفل وندعها جانبا.

نقوم بتحمر البصل في معلقة زيت ونضيف اللحم حتى يتغير لونه إلى اللون البني ونقلبه حوالي عشر دقائق ثم نضيف البقدونس والصلصة وجوز الطيب والملح والفلفل.

نقوم بتحضير البشاميل حيث نضع معلقتين زبدة على النار ونضيف اليه الدقيق حتى يتحمص جيدا.

نضيف اللبن البارد بالتدريج ونقلب سريعا على نار متوسطة حتى يتماسك القوام.

نضيف الملح والفلفل ونقلب ونطفئ النار عندما يثقل قوام البشاميل.

نضيف معلقتين بشاميل الى البطاطس المهروسة ونقلب جيدا.

في صينية بايركس مدهونة زبدة نضع طبقة اللحم ثم طبقة البطاطس المهروسة ونضع فوقهم البشاميل.

نغطي البشاميل بطبقة من الجبن الموتزريلا والشيدر المبشورة.

نضع الصينية في فرن ساخن من اسفل على درجة 200 مئوية لمدة 15 الى 20 دقيقة حتى يتحمر الوجه.

تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

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