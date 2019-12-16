تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالأعشاب

المقادير 3 x عدد بطاطس (مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

½ x كوب زيت زيتون الطريقة: هنفرم الثوم مع زيت الزيتون مع الاعشاب ونضيف البابريكا والبقسماط .

هنتبل شرائح البطاطس بالخليط السابق و نضعها على الشواية و نقلبها على الوجهين ثم تقدم ساخنة . Advertisements قد يهمك أيضا: إستنشاق رائحة الروزمارى يعزز الذاكرة لدى الأطفال تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز

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