تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريش مشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو ريش (ضانى أو بتلو)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x معلقة صغيرة حبهان (مطحون)

¼ x كوب دبس الرمان

¼ x كوب عصير ليمون

¼ x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون) الطريقة: فى وعاء نخلط جميع مكونات التتبيلة جيدا.

ننقع قطع الريش فى التتبيلة وتغطى ونضعها فى الثلاجة ونتركها ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.

نضع الجريل على النار ونسخنها جدا ثم نضع قطع اللحم وتشوى على كل جانب لمدة خمس دقائق.

ترفع من على الشواية وتقدم فورا مع خضروات مشوية أو سلطة..بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج بالثوم والحبهان فوائد القرنفل أبرزها مسكن لألم المفاصل والأسنان

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