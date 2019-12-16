تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرقبة الضانى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد فص ثوم مهروس

3 x عدد بصلة مفرومة

2 x كيلو لحمة ضانى (الرقبة)

2 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد طماطم (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ x كوب عصير ليمون الطريقة: تغسل قطع اللحم جيدا جدا بالماء والخل.

نحضر البصل المبشور و يعصر جيدا حتى نحصل على عصير البصل.

فى وعاء نضع عصير البصل والطماطم المبشورة وجميع التوابل ونخلطهم جيدا.

نضع قطع اللحم فى وعاء ونوزع فوقها التتبيلة وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة لا تقل عن 6 ساعات.

نحضر صينية ونضع بها اللحم والتتبيلة مع كوب من الماء وتغطى بورق الفويل جيدا ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 200.وتترك مدة ساعة أو لحين النضج.

يرفع ورق الفويل ونضع الصينية ثانيا مدة 10 دقائق حتى تأخذ لون.

نحضر إصبع فحم ونشعلة فوق البوتجاز ونتركة حتى يشتعل تماما, ثم نحضر معلقة من الزبد ونضع المعلقة داخل الصينية ونضع فوق المعلقة الفحمة ونغطى الصينية جيدا حتى يأخذ اللحم رائحة الشواء وتقدم.. بالهناو الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: "جوزة الطيب" تحافظ على صحة الجسم وتحارب الأرق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحمة والزبادى

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