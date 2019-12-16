تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بدوي باللحمة الضانى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام دهن ضانى (ليّه مقطعة قطع صغيرة)

6 x عدد طماطم (حمراء كبيرة مقطعة مكعبات)

4 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x عدد بصلة (كبيرة مقطعة مكعبات)

2 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع شرائح)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x معلقة كبيرة ملح

1 x معلقة كبيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد ليمونة (معصورة)

1 x كيلو لحمة ضانى (قطع كبيرة)

1 x كيلو مكرونة سباجتى الطريقة: فى حلة كبيرة على النار هنضيف الزيت والدهن الضانى ونقلبهم كويس لمدة 3 دقائق.

هنضيف قطع اللحمة ونقلب كويس لمدة 5 دقائق.

هنضيف البصل ونقلب كويس لحد ما يحمر.

هنضيف شرائح الفلفل الحامى ونقلب كويس.

هنضيف مكعبات الطماطم ونقلب كويس لحد ما تغلى ونسيبها 3 دقائق.

هنضيف الملح والفلفل ونملى نصف الحلة بالماء ونغطى عليها ونسيبها تغلى نصف ساعة.

هنغرس سكينة فى اللحمة لو دخلت بسهولة يبقى اللحمة استوت, لو لسه هنسيبها كمان 10 دقائق ونزود ماء لو المية خلصت.

بعد ما اللحمة تستوى هنزود لتر ماء ونضيف عصير الليمونة.

أول ما المية تغلى تانى هنكسر المكرونة 4 أجزاء ونضيفها فى الحلة.

هنوطى النار ونحط صفيحة تحت الحلة ونسيبها نصف ساعة بس هنقلبها من وقت للتانى.

هنغرف المكرونة فى طبق كبير وهنشيل منها اللحمة ونحطها على الوش وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة بالبصل

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