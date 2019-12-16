تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحمة الضانى بالنعناع

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x كوب ماء

4 x عدد طماطم

4 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة نعناع مجفف ((أوراق فقط))

2 x عدد كوسة

1 x كيلو لحمة ضانى

1 x عدد بصلة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد حباية جزر

1 x كوب لسان عصفور الطؤيقة: نقطع البصلة قطع صغيرة أو نفرمها بالوجه الخشن من المفرمة.

نقطع اللحمة قطع متوسطة

نقطع الكوسة والجزر قطع صغيرة متساوية.

نقشر الطماطم ونضربها فى الخلاط.

فى حلة هنحط الزيت واللحمة والملح والبصل على نار متوسطة ونقلبهم لمدة 3 دقائق.

نضيف عصير الطماطم مع التقليب الخفيف حتى ينفصل الزيت على الوجه.

نضيف الماء ولسان العصفور والجزر والكوسة وتترك لتغلى لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم.

بعد نضوج اللحمة هنضيف النعناع للشوربة ونقلبها وترفع من على النار . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر المشوى

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