تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة العدس بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد فص ثوم

1 x معلقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x كوب عدس

1 x معلقة كبيرة ملح

1 x لتر ماء

1 x كوب كريمة مخفوقة (طبخ)

1 x عدد طماطم (كبيرة)

1 x عدد حباية جزر (كبيرة)

1 x معلقة كبيرة كمون

1 x عدد بصلة (متوسطة)

¼ x معلقة صغيرة شطة (أو حسب الرغبة) الطريقة: اغسل العدس جيدا واصفيه

اضع كل المكونات فى الماء ماعدا كريمة الطبخ وارفعها على النار حتى الغليان ونضج العدس

اخلط المكونات بكأس الخلاط جيدا واصبها مرة ثانية فى وعاء وارفعها على النار3

عندما تبدأ بالغليان اضيف الكريمة واقلب واظبط الملح مجرد ماتغلي مرة اطفئ النار

تقدم بجانب الخبز بالزبدة والثوم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الدجاج بالليمون والكزبرة

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