تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عدس بالملوخية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x كوب ماء (قابلة للزيادة)

3 x معلقة كبيرة ملوخية (ناشفة)

2 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة سمن

1 x كوب عدس (أصفر)

1 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: هنقشر الثوم وهنغسل العدس كويس وهنحطهم فى حلة على النار مع 4 اكواب ماء لحد ما الماء يغلى.

بعد ما المية تغلى بمعلقة هنشيل الريم الى بيتكون على وش المية لحد ما يختفى خالص و هنسيب العدس على نار عالية لمدة 10 دقائق.

هنغطى الحلة ونوطى النار ونسيبها نصف ساعة بس نتأكد من وجود ماء فى الحلة ولو مفيش هنزود كوب ماء.

بعد نصف ساعة المفروض يكون العدس داب تماما, هنقلبه ونهرسه كويس بمعلقة خشب ونهرس فصوص الثوم معاه.

هنضيف الملوخية والسمنة والملح ونقلب كويس جدا.

هنضيف ماء على الخليط مع التقليب لحد ما يتماسك وبكده يبقى جاهز للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة تحضير وإعداد كبة العدس التركية طريقة إعداد وتحضير الملوخية باللحمة الشامية

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