تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر المشوى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)

2 x عدد حباية جزر (مغسول ومقشر)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة كمون الطريقة: نقوم بتغليف الجزر بورق زبدة ثم نضعة في ورق المونيوم ويخبز في فرن ساخن على درجة 200 مئوية حوالي ربع ساعة.

في هذه الأثناء نخلط في وعاء صغير الزيت والملح والكمون والليمون والتوم والبقدونس والكزبرة.

نخرج الجزر من الفرن ونقطعه شرائح عرضية ونضعه في وعاء ونتبله بالتتبيلة الجاهزة.

نتركه حوالي نصف ساعة قبل التقديم وبالهنا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الدجاج بالليمون والكزبرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بورى بالبطاطس والجزر

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