- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون الشباب مرضى الضغط من التوقف عن تناول العلاج والان مع تفاصيل الخبر
وحذر مؤلفو الدراسة من أن وقف العلاج يمكن أن يكون خطيراً ، حتى بالنسبة إلى الشباب نسبياً، حسبما ذكر الموقع الطبى "MedicineNet".
وحوالي 100 مليون من البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والعدد آخذ في الارتفاع.
وفي الدراسة الجديدة، تتبع الباحثون معدل أدوية ضغط الدم الصادرة لأكثر من 370 ألف مريض تقل أعمارهم عن 65، وكان جميع المرضى لديهم تأمين خاص، ووجد الباحثون أن 23.5 ٪ من المرضى توقفوا عن تناول الأدوية في غضون الأشهر التسعة الأولى، والباقيين 40٪ منهم لديهم "التزام منخفض" – 36.5% التزموا بتناول الأدوية، وبشكل عام ، فإن أكثر من نصف المرضى (54٪) إما لم يتناولوا الأدوية أو توقفوا عن استخدامها ، وفقًا للدراسة.
جدير بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض بدون أعراض إلى حد كبير، ولا يشعر بالضرورة بتحسن عندما يتناول الدواء الخافض لضغط الدم، وفي بعض الحالات، يشعرون أنه أسوأ.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يحذرون الشباب مرضى الضغط من التوقف عن تناول العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.