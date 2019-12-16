شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: ارتفاع ضغط الدم يسبب 5 أعراض مزعجة أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به يؤذي صحة النوم كثيراً.

وأوضح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأعراض المزعجة الناجمة عن ارتفاع الضغط، هي: “صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم”.

وأضاف استشاري أمراض القلب: أن الأعراض تشمل “تقطع النوم، والكوابيس والأحلام المزعجة، نوبات ضيق تنفس”.