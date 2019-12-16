شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: ارتفاع ضغط الدم يسبب 5 أعراض مزعجة أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به يؤذي صحة النوم كثيراً.
وأوضح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأعراض المزعجة الناجمة عن ارتفاع الضغط، هي: “صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم”.
وأضاف استشاري أمراض القلب: أن الأعراض تشمل “تقطع النوم، والكوابيس والأحلام المزعجة، نوبات ضيق تنفس”.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: ارتفاع ضغط الدم يسبب 5 أعراض مزعجة أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.