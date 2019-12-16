عباءة إيفانكا ترامب في قطر تلفت الأنظار وتُثير الانتباه

الدوحة - لايف ستايل
لفتت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار في قطر، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.
وظهرت إيفانكا، السبت، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالة إيفانكا هذه.
وخلال مشاركتها في منتدى الدوحة، قالت إيفانكا: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".
وقالت إيفانكا في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها".
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