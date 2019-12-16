تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البنجر بالخضروات

المقادير

2 x معلقة كبيرة خل

1 x عدد طماطم

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x عدد فص ثوم

1 x عدد حباية جزر

1 x عدد ليمونة

1 x عدد بصلة

1 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد خيار

1 x عدد بنجر (مسلوق)

1 x معلقة صغيرة كمون

½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف

الطريقة:

نقوم بتقطيع البصل وننقعة في الخل، ثم نقوم بتقطيع الخضروات ونقوم ببشر الجزر في الوعاء مباشرة.

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع فيه كلاً من الزيت والليمون والخل والملح والكمون والزعتر والثوم المفروم والنعناع ونقلب حتى يمزج الخليط جيداً.

نرفع البصل من الخل ونضيفة لباقي الخضروات في وعاء كبير ونبشر الجزر ونقلب جيدا ونضيف بعد ذلك الدريسنج ونقلب جيداً، ثم ندخل الوعاء الثلاجه لدة ربع ساعه ويقدم.

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