أسماء بنات مستوحاة من فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - موسم الشتاء بكل مظاهره من الأمطار وبرودة الجو والصقيع والغمام يحبه الكثير، لما فيه من حسن فني وأدبي، فهو في الأدب يعبر عن الحب والرومانسية فاستخدمه الشعراء في وصف الحب والهيام، وفي هذا العدد، سنقدم لك أجمل أسماء الشتاء، إن أنجبت مولودك أو مولودتك في هذا الفصل. أسماء بنات • توشار: قطرات المطر. • نيف: اسم لاتيني يعني الثلج. • ديم: المطر المستمر في الهطول. • رودينا: هي السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. • تهتان: مطر غزير • عباب: مطر كثير. • جود: مطر شديد الوقع على الأرض. • مزن: الغمام. • مزنة: وهي السحابة المليئة بالماء. • رذاذ: المطر الساكن الخفيف. • رهمة: مطر خفيف ولكن أقوى من الرذاذ. • رسيل: ماء عذب يملأ الآبار بعد هطول المطر. أسماء ذكور • كولدين: وهو اسم يعني البرد الذي نشعر به في الشتاء. • رين: أنواع من الطيور تظهر في فصل الشتاء. • روبين: نوع من العصافير التي تظهر في فصل الشتاء. Advertisements • رعد: ظاهرة كونية ذات صوت عال تحدث منذرة بالمطر الغزير. • كويلو: ويعني الرياح الشمالية في فصل الشتاء. • نيف: اسم لاتيني ويعني الثلج. • طل: أخف المطر وأضعفه. • حيا: ماء المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها. • عباب: المطر الكثير. • وَدْق: المطر المستمر. • تهتان: مطر غزير. • صنديد: مطر شديد الوقع. أسماء توائم • مزن ومزنة: وهما اسمان ينسبان للغيم المحمل بالمطر أولهما جمعاً للثاني. • برد ورعد: بفتح الباء في اسم برد، وهو الثلج المتناثر مثل القطن الأبيض، والرعد هو من الظواهر المصاحبة لسقوط المطر. • سحاب وضباب: وهما اسمان من ظواهر الشتاء ومناسبان لمولودين ذكرين. • بشائر وبشار: والاسمان يحملان البشر والتفاؤل بخير المطر. • شمس وضحى: وهما اسمان لوقتين نادرين في الشتاء وهما وقت شروق الشمس بعد الغيم وكذلك وقت الضحى حيث ينتشر الدفء. • هتون وهطول: وهما اسمان للمطر ومناسبان لبنتين. • جود ورعود: جود هو المطر الغزير والرعود هو كثرة الرعد.

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