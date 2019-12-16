طرق الشعوب في تسمية أبنائها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - لكل شعب طقوسه وعاداته، ومع غرابة بعض العادات؛ إلا أن البعض لا زال يتمسك بها حتى الوقت الحاضر، إليك بعض طرق تسمية المواليد، وهي بعض عادات الشعوب حول العالم.

• في دول الخليج

غالباً يتم اختيار اسم الولد حسب اسم جده لأبيه، واسم البنت حسب اسم جدتها لأمها، وفي ذلك نوع من الاحترام والتقدير، وإن كان البعض قد بدأ يتخلى عن هذا التقليد خاصة في حال أن باقي الإخوة قد اتبعوه لمنع اختلاط الأسماء.

• في مصر

يقوم الأب بكتابة أسماء متعددة على زجاجات، ويذهب بها إلى أي رجل دين سواء كان مسلماً أو مسيحياً ليختار بينها زجاجة، والزجاجة التي يختارها يقع الاختيار على الاسم الذي كتب عليها، وفي بعض العادات توقد سبع فتائل ويكتب الاسم ثم يتم إشعالها، وآخر فتيلة تبقى مشتعلة يتم اختيار الاسم المكتوب عليها دليلاً على صلاحية الاسم للمولود سواء كان ذكراً أو أنثى، وأملاً بالعمر الطويل له.

• في منغوليا

يتم اختيار أسماء منفرة وكريهة؛ لكي تنفر الشياطين من المولود وتبعدهم عنه.

• في إسبانيا

يتم اختيار الأسماء المركبة للمواليد بحيث يكون الاسم الأول دينياً، والاسم الثاني لشخص مقرب من العائلة سواء كان ذكراً أو أنثى.

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• في إندونيسيا

يتم اختيار اسم المولود حسب ترتيبه في الأسرة.

• في الهند

يتم تسمية المولود حسب برج الشهر الذي ولد فيه، فيؤخذ أول حرف من البرج أو اسم البرج كاملاَ.

• في الصين

يتم اختيار اسم مزيف للطفل يحمله حتى نهاية الشهر الأول من عمره، وبعد ذلك يقام احتفال يعرف بـ"حفل البيض الأحمر والزنجبيل" ويتم فيه اختيار الاسم الدائم للمولود.

• في نيجيريا

يتم اختيار الاسم حسب الجو الذي ولد فيه أو الظروف المحيطة، فلو ولد في الشتاء فيسمى" مطر"، ولو ولد في الصيف يطلق عليه اسم مناسب لفصل الصيف وهكذا.....