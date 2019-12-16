رجيم الصيام المتقطع وطرق تطبيقه وفوائده ومضاره

جدول المحتوى

1- طرق تطبيق رجيم الصيام المتقطع 1-1 الامتناع عن الاكل لمدة 24 ساعة 1-2 الصيام لمدة 12 ساعة 1-3 الصيام لمدة 16 ساعة 1-4 الصيام لمدة يومين اسبوعياً 1-5 طريقة تفويت الوجبات 1-6 الرجيم العسكري 2- ابرز فوائد رجيم الصيام المتقطع 3- مضار الصيام المتقطع

يعود رجيم الصيام المتقطع بالكثير من الفوائد على الصحة. وهو يقوم على اتباع عدد من القواعد منها التوقف عن تناول الطعام لعدد محدد من الساعات خلال النهار، ليوم واحد او لأيام عدة. ومن ابرز طرق تطبيق رجيم الصيام المتقطع تناول الطعام لمدة لا تتجاوز الـ8 ساعات او 12 ساعة يومياً والتوقف عن ذلك في المدة المتبقية اي 16 او 12 ساعة.



يمكن تطبيق هذا الريم من اجل خسارة الوزن بطرق مختلفة منها الصوم لمدة 12 ساعة متتالية والامتناع عن الاكل ليوم واحد كل اسبوع او لمدة 16 ساعة.

1 الامتناع عن الاكل لمدة 24 ساعة



• يمكن تطبيق هذا الرجيم من خلال الانقطاع عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة ثم اعتماد نظام غذائي صحي للـ24 ساعة التالية قبل معاودة الصوم وهكذا.

• في هذه الحالة يجب عدم تناول الاطعمة الصلبة واستهلاك ما لا يزيد عن 500 سعرة حرارية.

• خلال هذه المدة يسمح فقط بشرب الماء مع القليل من القهوة والشاي الخالي من السكر.

• قد تسبب هذه الطريقة المعاناة من ألم الرأس والتعب. وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يتبعونها للمرة الاولى.



2 الصيام لمدة 12 ساعة



• تعتبر هذه الطريقة مثالية بالنسبة الى الاشخاص الذين يتبعون رجيم الصيام المتقطع للمرة الاولى.

• في هذه الحالة يجب الامتناع عن الاكل لمدة 12 ساعة ثم تناول الطعام الصحي في الـ12 ساعة الاخرى.

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3 الصيام لمدة 16 ساعة



• يتبع هذه الطريقة عدد كبير من الاشخاص. وهي تقوم على تناول الطعام لمدة لا تزيد عن 8 ساعات يومياً والامتناع عن ذلك لمدة 16 ساعة.

• يعود هذا الرجيم على الصحة بالكثير من الفوائد. فهو يساعد الجسم على محاربة بعض الامراض مثل اعراض السكري ومشاكل الكبد اضافة الى مختلف انواع الالتهابات.



4 الصيام لمدة يومين اسبوعياً



• تقضي هذه الطريقة بالامتناع عن تناول الطعام لمدة يومين في الاسبوع.

• يجب الا يكون هذان اليومان متتاليين مع الحرص على استهلاك 500 سعرة حرارية فقط خارج اوقات الصوم.

• في الايام الاخرى ينصح باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية قدر الامكان.

5 طريقة تفويت الوجبات



• يقوم رجيم الصيام المتقطع في هذه الحالة على التخلي عن وجبة رئيسية واحدة خلال النهار.

• يجب ان تحتوي الوجبتان الاخريان على كميات كافية من الطعام وعلى الكثير من الاصناف الصحية.



6 الرجيم العسكري



• تقضي هذه الطريقة بتناول كميات قليلة من الطعام خلال الوجبات الاساسية.

• يجب خلال هذه الحمية التركيز فقط على اكل الخضار والفواكه لمدة 20 ساعة.

• يمكن تناول وجبة واحدة عادية خلال الاربع ساعات المتبقية. ومن الضروري ان تحتوي على كميات كافية من الكربوهيدرات والبروتينات والمغذيات الاخرى.

• يجب الحرص على عدم اتباع هذا الرجيم لمدة طويلة منعاً للمعاناة من نقص في بعض المغذيات وخصوصاً الالياف ومن ضعف في مناعة الجسم.



قبل تطبيق رجيم الصيام المتقطع من المفيد التعرف على الفوائد التي يمكن ان يعود بها على الصحة والمظهر.

1 يساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم. وهذا يشكل نتيجة طبيعية للامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة خلال النهار. وهكذا يستهلك الجسم عدداً قليلاً من السعرات الحرارية.

2 يعزز عملية الايض وحرق الدهون. وهو ما يجعله من الحميات الموقتة التي يمكن اللجوء إليها من أجل تحقيق هدف الرشاقة.

3 يحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم. وهذا ما يسبب تراجع احتمال المعاناة من مرض السكري واعراضه المزعجة.

4 تحسين المظهر وتأخير ظهور علامات التقدم في السن. فهو يتسم بتأثير الديتوكس اي انه ينقي الجسم وبالتالي البشرة من الكثير من السموم.



تساعد طرق الصيام المتقطع على خسارة الوزن ونحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه مثل البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين. لكن خلال اتباع هذه الطرق يجب الانتباه الى بعض المخاطر والمضار.

• يمكن ان تسبب المبالغة في اتباع هذه الحمية المعاناة من بعض الاضطرابات الهضمية مثل الاسهال والامساك.

• يمكن ان يؤدي الى نتيجة عكسية وهي زيادة الوزن. ويعود هذا الى تناول كميات كبيرة من الطعام من اجل تعويض النقص وتلبية الشعور بالجوع خلال الساعات الخارجة على مواعيد الصوم.

• من الممكن المعاناة من بعض الاعراض الجانبية السيئة مثل التعب والوهن اضافة الى الصداع والغثيان. لكن يمكن ان تزول هذه الاعراض مع اعتياد الجسم على الصوم.

• لا تنصح النساء في مرحلة الانجاب بتكرار اتباع هذا الرجيم لأنه يمكن ان يؤثر سلباً على الخصوبة.

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من اجل تطبيق رجيم الصوم المتقطع بنجاح من المهم الالتزام ببعض النصائح والتعليمات المفيدة.

1 اثناء ساعات الصيام من الضروري الامتناع عن القيام بالاعمال والنشاطات التي تسبب الاجهاد. وفي المقابل يجب الحرص على اخذ قسط من الراحة.

2 خارج ساعات الصوم يجب الانتباه الى اهمية تناول الطعام الصحي بكميات كافية من اجل عدم الشعور بالحرمان وعدم اكتساب الوزن في الوقت نفسه.

3 ينصح بأن تضاف الى الاطباق بعض المكونات التي تعزز الشعور بالشبع خلال مرحلة الصيام. ومن هذه المكونات الثوم وخل التفاح اضافة الى الاعشاب مثل الحبق واكليل الجبل.

4 اختيار الفواكه والخضار التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

5 شرب كمية كافية من الماء خلال النهار. كما يسمح رجيم الصيام المتقطع بتناول خلاصات الاعشاب الدافئة مثل البابونج والميرمية واليانسون والشاي الاخضر شرط ان تكون خالية من السكر.