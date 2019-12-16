تمارين رياضية تزيد الطول.. فما هي؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

من منا لا يحب ان يكون طويلا, فهو أحد الامور التى ننتبه اليها في الشخص و اليك عزيزتي بعض الطرق لتزيدي من طولك:



- السباحة: واحدة من التمارين الرياضية التي تتطلّب الكثير من التمدّد والشدّ، ما يجعلها مسؤولة في شكل ما عن زيادة الطول. لذا يجدر بك احتراف السباحة صيفاً شتاءً لساعات متواصلة كي تصلي الى النتيجة المرجوّة، على الأقلّ ساعتين يومياً كي تحصلي على جائزة السنتمترات الزائدة!

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- تمارين التعلّق: هل تذكرين تلك التمارين المسلّية في طفولتك، والتي كانت تحتاج منك الكثير من الجرأة والشجاعة والتي غالباً ما يحترفها صبية العائلة. الامساك بما كان يُطلق عليه اسم "البار فيكس" أو عمود التعلّق لدقائق متواصلة. عودي قليلاً الى تلك السنوات لأنّ هذا التمرين بالذات وفي حال واظبت وثابرت على ممارسته سيضمن لك زيادة في طولك ستعترف لك به الماسورة.

- لمس أصابع القدم: قفي في شكل مستقيم وحاولي الانحناء من دون أن تميلي يميناً أو يساراً الى أن تتمكّني من لمس أصابع قدميك. كي تصلي لتحقيق هذا الهدف قد تحتاجين الى الكثير من التمارين المسبقة من التمدّد كي تليّني جسمك وتحفّزي عضلاتك، فلا تيأسي قد تنجحين رويداً رويداً.

- قفز الحبل: ليس تمرين القفز على الحبل حكر على تسالي أيام المدرسة، بل هو تمرين منظّم وداعم أساسي لزيادة طولك كونه يمدّد عضلات الجسم وروابطه كلّه خصوصاً الذراعين والساقين خلال حركة القفز. كلّما قفزت أكثر ولمدّة طويلة كلّما باشرت بلمس النتيجة.