الإثنين 16 ديسمبر 2019

طرق التخلّص من مشكلة قشرة الشعر متعددة، وذلك من خلال الخلطات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر بعيداً من المستحضرات الكيمائية. لذلك، إليكم بعض الخلطات الطبيعية التي تساعدكن على الحدّ من قشرة الشعر بوقت سريع:



1- خلطة البايكنغ صودا: بلّل شعرك بالمياه ثمّ ضع القليل من البايكنغ صودا على فروة رأسك وشعرك واتركه لبضع دقائق قبل غسله بالمياه.

يساعد البايكنغ صودا على التخلّص من الفطريات التي تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر.

2- خلطة زيت جوز الهند: قبل غسل الشعر، ادهن 5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على فروة الرأس والشعر واتركه لمدة ساعة على الأقل.

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3- خلطة عصير ليمون الحامض: في الخطوة الأولى، ادهن ملعقتين كبيرتين من عصير ليمون الحامض على فروة الرأس ثمّ اغسله بالمياه.

في الخطوة التالية، ضع في كوب من الماء ملعقة كبيرة من عصير ليمون الحامض ثمّ اغسل شعرك به، كرّر هذه الخلطة يومياً للحدّ من القشرة.

4- خلطة الثوم: يتميّز الثوم بخصائصه المضادّة للفطريات التي تساعد على الحدّ من قشرة الشعر.

لذلك، اهرس فص من الثوم وادهنه على فروة رأسك واتركه لحوالي 10 دقائق قبل غسل شعرك بالمياه.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الثوم للحدّ من الرائحة الكريهة.