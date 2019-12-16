شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طريقة طرد البلغم بالاعشاب والنباتات الطبية والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يعرف البلغم بأنّه عبارة عن مادّة لزجة تخرج من الفم مندفعةً من الرّئين عند السعال؛ فهو من الأمور المزعجة لدى الكثيرين، لما يصاحبه من ألم ووخز في الصدّر، وتعيق التنفّس أحياناً، وتعيق عمليّة مضغ الطعام.



والبلغم يعدّ سبباً واضحاً لإصابة الرئتين بإحدى الفيروسات الّتي تعمل على تلويث الرئتين، وتهدّد سلامتهما، ولا شكّ في أنّ الكثير من الناس يرون الصورة التي يتشكّل منها البلغم؛ فإمّا يكون عبارة عن مادّة مخاطيّة لزجة لا لون ولا رائحة لها، وإمّا أن تصاحب البلغم رائحةً كريهة، وإمّا أن يصاحبه في بعض الحالات الدم .

وهذه الحالات التي يتشكّل منها البلغم يحدّدها نوع المرض الّذي يصيب الرئتين، مثل: التهاب القصبات الهوائيّة، والسلّ، وسرطان الرئة، وغيرها العديد.

البلغم يعتبر البلغم من أعراض الإصابة بالرشح والزكام، حيث إنه ينتج نتيجةً تناول الأدوية التي تخفف سيلان الأنف أثناء الرشح، حيث إن هذه الأدوية تعمل على تجفيف السيلان وتجمعه بمنطقة أسفل الأنف والحلق على شكل بلغم، يشعر الأشخاص المصابين بالبلغم بالضيق وعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح بسبب انسداد المجرى التنفسي،وللتخلص من البلغم يجب التعرف على الأسباب المؤدية لحدوثة من ثم نتعرف على طرق العلاج الصحيحة.

أسباب تكوّن البلغم

الاصابة بأمراض الشتاء من الرشح والأنفلونزا والزكام

. التهاب الحلق

. نزلات البرد

. الإصابة بالحساسية الموسمية

طرق التخلص من البلغم

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تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي باليانسون فهو يعمل على إزالة الاحتقان من الأنف ويساعد بطرد البلغم. تحضير مشروب الشاي بالليمون الساخن، وذلك بتحضير كأس من الشاي الساخن ويضاف عليه القليل من أوراق النعناع الأخضر الطازج بعد ذلك نضيف عليه عصير الليمون الطبيعي.

تناول منقوع الزنجبيل الطازج المضاف له القليل من العسل الطبيعي والليمون ويتم تحضير الزنجبيل بتقشيره من ثم تقطيعه إلى شرحات صغيرة من ثم نقوم باضافة الماء المغلي ونقوم بتغطية الوعاء بشكل محكم لعدم خروج الزيوت الطيارة التي تفيد بالعلاج والشفاء ويترك الوعاء لمدة عشرة دقائق، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتين من العسل وملعقة من عصير الليمون الطبيعي ويشرب ساخناً عدّة مرات خلال اليوم.

تحضير مشروب البابونج الساخن يساعد بالتخلص وطرد البلغم بشكل ملحوظ وكبير. تناول مغلي البطاطا ويتم تحضيره على الشكل الآتي: نحضر حبتين من البطاطا بحجم كبير من ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها، ثم نضعها بالماء بحيث تغمرها، وتوضع على النار الهادئة حتى يتم استخراج المادة النشوية الموجودة بالبطاطا وتصبح الماء كثيفة، يتم تصفية البطاطا ويتم شرب الماء بعد إضافة ملعقة من العسل الأسود لكل كأس ويتم شرب كأس بعد كل وجبة.

تحضير مغلي أوراق الجوافة، نحضر أوراق الجوافة ونقوم بغسلها بالماء ونضعها على النار الهادئة مع اضافة الماء لها ويتم تحلية كل كأس عند شربه ويفضل أن يشرب مغلي الجوافة في الصباح الباكر على الريق. ومن العلاجات الأخرى التي تساعد بطرد البلغم دبس التمر ويتم تناول ملعقة كل ساعتين وقبل النوم.

تناول فاكهة السفرجل طازجة أو عن طريق غليها مع أوراقها وشربها ساخنة عدة مرات بالليوم.

تناول الشوفان المطبوخ بالحليب.

تناول الليمون الناشف. تناول عصير الكرز المضاف له الماء. يتم تحضير مزيج من الخل والعسل والجلسرين ويتم خلطها جيداً ويتم تناول ملعقة كل ساعتين حيث إن هذا الخليط يعمل على الشفاء التام خلال يومين من البلغم ان شاءالله.

طرق الوقاية من البلغم

تجنب تناول أدوية الرشح التي تزيد من كمية البلغم الموجودة بالمجرى التنفسي.

تجنب تناول الأطعمة المحتوية على الدهون بشكل كبير.

الابتعاد عن التدخين بأشكاله.

تجنب تناول أدوية الحساسية.