صحة ورشاقة

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة ساموا، الإثنين، وفاة 73 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال، بسبب تفشي مرض الحصبة منذ الشهر الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالبلاد، تم الإبلاغ عن 5 آلاف و267 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي المرض المعدي، وأنه بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول كان قد تم تطعيم 93% من السكان. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجرت ساموا حملة تطعيم واسعة استجابة لتفشي مرض الحصبة، في ظل إغلاق للخدمات العامة والتجارة وشبكات الطرق لمدة يومين. 

وطلب المسؤولون من السكان الذين لم يتم تطعيمهم تعليق الأعلام الحمراء خارج منازلهم للمساعدة في الحملة. 

يشار إلى أنه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت مدارس وجامعة، كما تم منع أي شخص أقل من 19 عامًا من المشاركة في التجمعات العامة.

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