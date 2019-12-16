انفجار كوتينيو وسقوط جلادباخ الأبرز في حصاد جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات الجولة الـ15 من منافسات الدوري الألماني، والتي شهدت العديد من النتائج المثيرة.

ونجح بايرن ميونيخ في استعادة انتصاراته بفوز كبير 6-1 على فيردر بريمن، في مباراة شهدت تألق البرازيلي فيليبي كوتينيو بتسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فضلا عن صناعة هدفين.

وفي الإطار نفسه، نجح فريق فولفسبورج في إيقاف مسيرة بروسيا مونشنجلادباخ بالفوز عليه 2-1، ليصعد ريد بول لايبزيج للصدارة.

Advertisements

وشهدت الجولة حدوث 3 حالات طرد، منهم اثنتان للاعبي باير ليفركوزن لألكسندر دراجوفيتش وليون بايلي، بالإضافة إلى ألكسندر نوبل حارس مرمى فريق شالكه الألماني.

وسجل 29 هدفاً في الجولة، حيث تفوق بايرن هجومياً بتسجيل أكثر أهداف خلال الجولة بستة أهداف.

فيديوجراف لـ"العين الرياضية" يلقي الضوء على أبرز أرقام وحقائق الجولة الـ15 من منافسات الدوري الألماني.