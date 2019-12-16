رونالدو ينفرد برقم تاريخي بثنائيته أمام أودينيزي

انفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، برقم قياسي تاريخي، بعد تسجيله ثنائية في مرمى أودينيزي بالجولة الـ16 من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على أودينيزي بنتيجة 3-0 في مباراة سجل خلالها قائد منتخب البرتغال الهدفين الأول والثاني، ليصل إلى 11 هدفا خلال 19 مباراة مع اليوفي هذا الموسم بكل المسابقات، منها 9 أهداف في الدوري الإيطالي.

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ووفقاً لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن رونالدو بات أول لاعب في تاريخ أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا)، يسجل 10 أهداف على الأقل في كل موسم لـ15 عاما متتاليا، وذلك بداية من موسم 2005-2006.

يذكر أن رونالدو (34 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2002، وسجل في مسيرته الاحترافية مع الأندية 614 هدفا، بقمصان لشبونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بجانب يوفنتوس.

ويحتل رونالدو حاليا المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حاليا برصيد 9 أهداف، خلف كل من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو (17 هدفاً)، وجواو بيديو جلفاو مهاجم كالياري (10 أهداف).