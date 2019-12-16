شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجل القابل للطى".. قصة صينى مع التهاب الفقار اللاصق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة غريبة بطلها رجل يبلغ من العمر 46 عاما ظل لمدة عامين يعيش طاويا وجهه ملامسا فخذيه، وأطلق عليه "الرجل القابل للطي" ، وبعد هذه الفترة الطويلة من المعاناه نجح الأطباء فى إجراء عملية جراحية لتغيير حياته لإصلاح ظهره المنحني نتيجة لإصابته بالتهاب الفقار اللاصق .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية لم يكن لدى هذا الرجل الصينى المال اللازم لعلاجه، وكان يكافح لتناول الطعام أو الشراب، حتى قام البروفيسور تاو هويرين وفريق في مستشفى جامعة شنتشن الصينية بإجراء عمليات جراحية للمريض لإعادته إلى حياته الطبيعية من جديد.

ويمكن للمريض الذي يطلق عليه اسم "الرجل القابل للطي"، أن يقف مستقيماً مرة أخرى بعد إجراء عملية جراحية لتغيير الحياة لإصلاح ظهره.

أفادت الأنباء المحلية أن لي هوا ، من مقاطعة هونان الصينية ، قد عاش ووجهه مضغوطاً على فخذيه لمدة عقدين، تم تشخيص حالته بالتهاب الفقار منذ ان كان عمره 18 سنة ، وبعد سلسلة من العمليات الشديدة الخطورة هذا العام ، كان قادرًا على الصمود تمامًا لأول مرة منذ 28 عامًا.

وقال الأطباء الذين عالجوا المريض الذي كافح لتناول الطعام أو الشراب قبل إجراء العملية " نأمل أن يتمكن من المشي دون مساعدة في الأشهر الثلاثة المقبلة."

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فبعد سلسلة من أربع عمليات هذا العام ، تمكن هوا من الوقوف بشكل مستقيم لأول مرة منذ 28 عامًا من المتوقع أن يمشي بدون مساعدة (مشاية) في ثلاثة أشهر.

ويعتقد أن التهاب الفقار اللاصق (AS) سببه جين معيب، الالتهاب في العمود الفقري يجعل الظهر والقفص الصدري والرقبة قاسية ومؤلمة.

يؤدي الالتهاب إلى تآكل العظام ، واستجابة لذلك ، ينتج الجسم كمية إضافية من الكالسيوم لتنمو المزيد من العظام ، وأحيانًا في الأماكن الخاطئة.

تؤدي هذه العملية إلى مزيد من تكوين العظام وقد تندمج العظام الفردية في العمود الفقري معًا في الحالات الخطيرة ، يمكن أن يجعل ذلك منحنى العمود الفقري للأمام أكثر، هذا النوع من انحناء العمود الفقري ، الذي يشبه وضعا متقدما للأمام ، يسمى الحداب.