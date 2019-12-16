شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لمرضى الفتق الجراحي لمنع ظهوره من جديد ..اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الأطباء بجامعة كامبريدج لأمل جديد للمرضى الذين يعانون من الفتق الضخم بفضل طريقة الإصلاح الجديدة التي تعيد بناء عضلات المعدة وتمنع الإصابة بالفتق مرة أخرى بعد الجراحة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" يتطور الفتق الجراحي في موقع الجروح الجراحية الشافية في حوالي 15 ٪ من المرضى بعد جراحة البطن وقبل ذلك لا يمكن فعل الكثير لإصلاحها، أما الطريقة الجديدة يتم فيها إعادة بناء البطن وتقويتها، مما يمنع الفتق من العودة.

وتنطوي هذه الطريقة الجديدة على قطع وتشريح وفصل الطبقات الفردية لجدارالبطن بعناية قبل إعادتها إلى وضعها الطبيعي، ويحصل الأشخاص الذين يعانون من الفتق المؤلم على راحة من خلال إصلاح جديد يعيد بناء عضلات البطن، بدلاً من مجرد ترقيعها.

ويتكون الجزء الخارجي من البطن من الأنسجة والدهون وثلاث طبقات من العضلات، يتم التصرف مثل مشد، وعقد الأمعاء والأعضاء الأخرى داخل الجسم، ولكن يمكن أن تضعف العضلات في بعض الأحيان، مما يسمح للأعضاء بالمرور، مما يؤدي إلى انتفاخ يضغط على الجلد.

يقول جيمس ويلر، استشاري جراحة القولون والمستقيم في مستشفى كامبريدج لمستشفيات جامعة كامبريدج " أن عدد هائل من المرضى يعانون من خروج الأمعاء نتيجة للفتق وعودته مرة أخرى".

بعض الفتق ناتجة عن عيب طبيعي في جدار البطن ، ولكن هناك نوع آخريسمى الفتق الجراحي يحدث في موقع الجروح الجراحية المداواة وهم يصابون في حوالي 15% من المرضى بعد جراحة البطن.

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يمكن أن يصبح الفتق أكبر وأكبر، مما يسبب الألم وحتى محاصرة الأمعاء، يفقد المرضى شكل البطن ويفقدون قوتهم لأن العضلات يتم تفكيكها.

في السابق، لم يكن بالإمكان فعل الكثير لمرضى الفتق الكبير وكانت الجراحة خيارًا، وذلك باستخدام شبكة للتسترعلى الفتحة، لكن هذا أثبت فشله بقوة، وذلك لأن عضلات البطن تمارس الضغط على الغرز التي تحبس الشبكة في مكانها بعد الجراحة، مما يتسبب في انسحابها وهذا قد يؤدي إلى حدوث فتق آخر، والآن ، يستخدم عدد متزايد من المتخصصين تقنية تم تطويرها حديثًا لإعادة بناء وتقوية البطن ومنع عودة الفتق.

تشيرالدراسات إلى أن ما يتراوح بين ثلاثة إلى 6% من المرضى سوف يرون عودة الفتق بعد إعادة بناء جدارالبطن يقول ويلر: "نحن لا نستخدم أي تكنولوجيا جديد. إنه يتعلق بفهم التشريح وما يمكنك فعله بجدار البطن. "

تستغرق العملية، التي تتم تحت التخدير العام، عادة حوالي ثلاث ساعات، أولاً، يتم إجراء شق عمودي طويل في البطن بعد ذلك، يتم وضع الفتق مرة أخرى داخل الجسم، يقوم الجراح بعد ذلك بتحويل تركيزه إلى الطبقات الثلاث من جدار البطن.

يتم قطع أعمق هذه الطبقات على جانبي شق لإطلاقه ، مما يعني أنه يمكن نقل أجزاء أخرى من جدار البطن يقوم الجراح بعد ذلك بتحريك جدار البطن لإغلاق مكان الفتق، ثم توضع قطعة من الشبك مصنوعة من ألياف تركيبية في الفراغ خلف البطن.