شكرا لقرائتكم خبر عن الجينات واضطرابات المناعة أهم أسباب الإصابة بالتهاب الجلد التأتبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكزيما من الأمراض والمشاكل الجلدية الأكثر شيوعا وتحول لون الجلد إلى الأحمر وهى تنتشر عند الأطفال، ولكن يمكن أن تصيب البالغين أيضا ، الأكزيما تسمى أحيانًا التهاب الجلد التأتبي ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا.

ووفقا لموقع " healthline" الأكزيما تأتي في أشكال أخرى قليلة أيضًا، كل نوع من الأكزيما لديه مجموعة من الأعراض الخاصة به.

ولكن هناك أيضًا بعض الأعراض الشائعة لجميع أنواع الأكزيما:

بشرة جافة متقشرة، احمرار، الحكة ، والتي قد تكون شديدة.

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التهاب الجلد التأتبي

التهاب الجلد التأتبي هو الشكل الأكثر شيوعًا للأكزيما، وعادة ما تبدأ في مرحلة الطفولة ، وغالبا ما تصبح أكثر اعتدالا أو تختفي مع بلوغ سن الرشد، التهاب الجلد التأتبي هو جزء مما يسميه الأطباء ثالوث التأتبي. "ثالوث" يعني ثلاثة.المرضان الآخران في الثالوث هما الربو وحمى القش يعاني الكثير من المصابين بالتهاب الجلد التأتبي من الحالات الثلاثة.

اعراض التهاب الجلد التأتبي:

غالباً ما يتشكل الطفح الجلدي في ثنيات المرفقين أو الركبتين، الجلد في المناطق التي يظهر فيها الطفح الجلدي قد يصبح أفتح أو أغمق ، أو يزداد سمكًا، قد تظهر نتوءات صغيرة وتسرب السوائل إذا كان الشخص المريض يخدشها.

أسباب الاصابة بالتهاب الجلد التأتبى

يحدث التهاب الجلد التأتبي عندما يضعف حاجز البشره الطبيعي ضد العناصر المحيطة، هذا يعني أن البشرة أقل قدرة على الحماية من المهيجات والمواد المثيرة للحساسية، من المحتمل أن يكون سبب التهاب الجلد التأتبي مجموعة من العوامل مثل:

الجينات، جلد جاف، مشكلة في جهاز المناعة.