- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: استهلاك العنب يساعد على تخفيف حدّة ألم الركبة والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
تناول العنب وإدراجه في الحمية الغذائية اليومية يساعد على تخفيف حدّة الألم المبرح في الركبة.
حيث كشفت الدراسات أن استهلاك العنب يومياً قد يساعد على تخفيف حدّة الألم المصاحب لالتهاب المفاصل في الركبة. كما أن العنب يحسّن أعراض الألم وإكساب الركبة مرونة أكثر، وتسهل عملية الحركة والتنقل.
السبب يعود إلى أن العنب يحتوي على مادة "البوليفينول" وهي مضادة للأكسدة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: استهلاك العنب يساعد على تخفيف حدّة ألم الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.