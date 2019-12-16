دراسة: استهلاك العنب يساعد على تخفيف حدّة ألم الركبة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تناول العنب وإدراجه في الحمية الغذائية اليومية يساعد على تخفيف حدّة الألم المبرح في الركبة.



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حيث كشفت الدراسات أن استهلاك العنب يومياً قد يساعد على تخفيف حدّة الألم المصاحب لالتهاب المفاصل في الركبة. كما أن العنب يحسّن أعراض الألم وإكساب الركبة مرونة أكثر، وتسهل عملية الحركة والتنقل.

السبب يعود إلى أن العنب يحتوي على مادة "البوليفينول" وهي مضادة للأكسدة.