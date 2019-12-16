"هاكر" يخترق كاميرا مراقبة منزلية ويتحدث إلى طفلة في غرفتها

كشفت سيدة أميركية مؤخرًا عن مقطع فيديو صادم يرصد اللحظة التي تمكن فيها "هاكر" من اختراق كاميرا مراقبة منزلية والتحدث إلى طفلتها، التي تبلغ من العمر 8 أعوام، عبر هذه الكاميرا التي توجد في غرفتها، والتي كانت الأم قد وضعتها في الأساس كي تتمكن من متابعة بناتها الثلاث والاطمئنان عليهن أثناء عملها في نوبات ليلية، حيث تعمل ممرضة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، بأن الفيديو قد تم تسجيله في منزل العائلة بولاية "ميسيسيبي" الأميركية.

ونقلت "ديلي ميل" عن الأم "آشلي لوماي" قولها إنها قامت بإجراء بحث مكثف قبل شراء كاميرا المراقبة، التي أوصت بها أيضًا أم أخرى، لكن ابنتها "أليسا" قالت إنها بدأت تسمع أصواتًا غريبة في غرفتها بعد وقت قصير من تركيب الكاميرا.

ويرصد الفيديو، الذي تمت مشاركته الأربعاء، ما حدث بعد أن حاولت الطفلة التحقق من الأصوات الغريبة في غرفة نومها.

وفي بداية الفيديو، تظهر الطفلة وهي تقف في غرفتها وقد بدت عليها علامات الذهول، وأخذت تصرخ قائلة "من المتحدث؟!"، وبعد ذلك سُمع صوت شخص مجهول يتحدث إليها عبر كاميرا المراقبة ويقول لها "أنا صديقك المقرب"، وصمتت الطفلة للحظات قبل أن تصرخ مستعينة بوالدتها، وكان من الواضح أنها مذعورة، لكن الشخص المجهول واصل حديثه معها قائلًا: "ألا ترغبين في أن تكوني صديقتي؟"، وانتهى الفيديو بعد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن والدي الطفلة قررا على الفور فصل الكاميرا بعد مشاهدة الفيديو، وقد كشفا عن هذا الفيديو في محاولة لتحذير العائلات الأخرى، كما قاما بتعزيز التدابير الأمنية بالمنزل خوفًا على الفتيات.

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وذكرت الصحيفة أنه يتم حاليًا إجراء تحقيق للتوصل إلى هوية المخترق.

وقالت الأم إنها تشعر بأن المخترق إما شخص يعرف العائلة أو شخص قريب جدًا، بحسب وصفها.

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