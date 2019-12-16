عُرس يتحوَّل إلى مشاجرة بعد ضرب شقيق العريس للعروسة في بريطانيا

واجهت عروس سيئة الحظ موقفًا لا تُحسد عليه في حفل زفافها بسبب شقيق عريسها، الذي كان في حالة سكر ودخل في حالة هياج خلال الحفل، وقال إنه ما كان يتوجب على شقيقه الزواج منها أبدًا، وكانت هذه مجرد البداية، حيث أقدم أيضًا على الاعتداء بالضرب على العروس وعائلتها.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأن حفل الزفاف الذي شهد هذه الواقعة، أقيم بأحد الفنادق في "ويلز" بالمملكة المتحدة، موضحًا أن شقيق العريس "توموس ريديان ويلسون"، البالغ من العمر 29 عامًا، وجه لكمات للعروس "إيرين جورج"، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اعتدى أيضًا على والدتها وشقيقتيها.

في السياق ذاته، أوضح تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة، أن المشكلة بدأت عندما حاولت العائلة مساعدة العريس، الذي كان بدوره في حالة سكر، على صعود الدرج بعد عقد قرانه وحثته على الذهاب للنوم بسبب حالته، حيث بدأ "ويلسون" آنذاك في الصراخ على أفراد عائلة العروس بغضب والإساءة إليهم، قائلًا إنه ما كان يتوجب على شقيقه الزواج من عروسه، وإنه لم يعد جزءًا من العائلة.

وأشار التقرير إلى أن "ويلسون" أدين مؤخرًا بتهم من بينها الاعتداء وإلحاق ضرر جنائي.

وقالت العروس خلال جلسة محاكمة "ويلسون"، إن الأمور تفاقمت عندما حاول الأخير توجيه لكمات لها، وأمسك بعد ذلك بفستان زفافها وتسبب في سقوطها أسفل الدرج، كما أقدم على الاعتداء على مدير الفندق الذي أقيم به الزفاف.

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وأنكر "ويلسون" خلال المحاكمة كل التهم الموجهة إليه، وقال محامي الدفاع عنه إن العروس وعائلتها كانوا سبب المشكلة في الأساس، مشيرًا إلى أن رد فعل موكله جاء بعد أن انتبه إلى إهانة العروس لشقيقه، وقيامها بدفعه متسببة في سقوطه أثناء صعوده الدرج.

وأمرت المحكمة "ويلسون" بأداء عمل غير مدفوع الأجر لمدة 240 ساعة، كما أمرته بدفع تعويض قدره 250 جنيهًا إسترلينيًا لكل من العروس وإحدى شقيقتيها، بالإضافة إلى 100 جنيه إسترليني لكل من والدتها وشقيقتها الأخرى ومدير الفندق.

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