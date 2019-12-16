7 نصائح لحماية بشرتك من الجفاف في فصل الشتاء

مع بداية فصل الشتاء، قد تصاب بشرتك بالجفاف، مما يستدعي اتخاذ إجراءات للحفاظ على رطوبة البشرة والحصول على مظهر صحي وجميل.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في التخلص من جفاف البشرة في فصل الشتاء، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- تجنب الاستحمام بالماء الساخن

احرصي على استخدام الماء الفاتر أثناء الاستحمام، لأن الماء الساخن يجرد الجسم من المرطبات الأساسية. كما يُنصح بتحديد وقت الاستحمام لمدة 10 دقائق كحد أقصى وعدم الاستحمام أكثر من مرة يومياً.

2- اختيار صابون جسم مرطب

حاولي استعمال صابون جسم يساعد على ترطيب البشرة لأن بعض أنواع الصابون قد تؤدي إلى خشونة وجفاف البشرة.

3- تجنب اسفنج الحمام الخشن

تجنبي استخدام اسفنج الحمام الخشن لتجنب الإضرار بالجلد، وعوضاً عن ذلك استخدمي ليف حمام ناعم لأنه يساعد على إزالة الطبقة الجافة والحفاظ على البشرة الرطبة.

4- تجنبي ارتداء الأقمشة المهيجة للجلد

تجنبي ارتداء أقمشة يمكن أن تهيج الجلد، وحاولي ارتداء قمصان قطنية أسفل السترات والمعاطف الصوفية لأن الصوف يهيج الجلد ويجففه.

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5- استخدام مرطب بعد الاستحمام مباشرة

استخدمي مستحضراً مرطباً بعد تجفيف جسمك مباشرة للحفاظ على أكبر قدر من الرطوبة.

6- استخدمي منظفاً يخلو من الكحول

حاولي استخدام المنظفات والمساحيق الخالية من الكحول لأن الكحول يساهم في جفاف البشرة. يمكن للمنظفات التي تحتوي على الحليب المساعدة في الحفاظ على بشرة ناعمة ومنع الجفاف.

7- تناول الماء

احرصي على تناول كميات كافية من الماء والسوائل، للحفاظ على رطوبة جسمك بشكل عام وبشرتك بشكل خاص.

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