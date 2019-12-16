القاهرة – لايف ستايل
قالت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة ملبورن الأسترالية إن العلاج بالتمارين الرياضية إلى جانب التوعية يحقق نتائج فعّالة في حماية الأم من الانزلاق إلى اكتئاب ما بعد الولادة. وتفيد التقارير الطبية بأن هذا النوع من الاكتئاب يصيب 13 بالمائة من الأمهات لأول مرة حول العالم.
ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف ذا أمريكان فيزيكال ثيرابي"، وأظهرت أن ممارسة الأم التمارين الرياضية مع مجموعة من السيدات قبل وبعد الحمل يساعد على تحسين الحالة النفسية لها، ويحميها من الوصول إلى حافة اكتئاب ما بعد الولادة.
وتتسق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات سابقة عن دور التمارين الرياضية في تحسين الحالة المزاجية للنساء في مختلف الأعمار.
ودعت توصيات الدراسة الأطباء ومزوّدي الرعاية الطبية إلى توعية الحوامل لأول مرة بأهمية التمارين الرياضية.
قد يهمك ايضاً:
دراسة تؤكد أن ثلث مرضى سرطان الرئة يعانون من الاكتئاب
بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي تمارين للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.