تعرف علي 5 أشياءيفعلها الأزواج السعداء قبل الخلود للنوم

يسعى الإنسان للتميز عن الآخرين عبر تصرفاته والطريقة التي يتعامل بها مع الأشياء، وهذا ينطبق على العلاقة الزوجية التي تتميز وتحقق النجاح عبر الطريقة التي يتعامل بها طرفاها مع بعضهما البعض.

ومن بين الأشياء التي تجعل من العلاقة الزوجية علاقة ذات خصائص مميزة، طريقة تعامل الزوجين قبل الخلود إلى النوم، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا التصرفات التي يجب على الزوجين مراعاتها قبل النوم، على النحو التالي:

１- الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت

يساهم ذهاب الزوجين إلى الفراش في نفس الوقت، في تعزيز الروابط بينهما، والحفاظ على الدفء والحميمية في علاقتهما.

２- الابتعاد عن الهاتف الذكي

يمكن أن يؤثر الإدمان على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، على حياة الزوجين بشكل سلبي، لذا إن أردت الاستمتاع بحياة زوجية سعيدة، ابتعد عن هاتفك عند ذهابك إلى الفراش وقم بإجراء حديث مع شريك حياتك حول أي موضوع ذو اهتمام مشترك بينكما.

３- عدم الذهاب إلى الفراش وأنت غاضب

إن أردت أن تحظى بحياة زوجية سعيدة، تجنب الذهاب إلى الفراش وأنت غاضب، فبحسب خبراء العلاقات فإن المشاعرالسلبية لا تؤثر على صحتنا فحسب، بل تؤثر أيضاً على راحة البال والسعادة الزوجية.

Advertisements

４- عدم اصطحاب العمل إلى غرفة النوم

إذا كنت شخصاً يفكر باستمرار في المكتب أو يعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك حتى قبل دقائق من الذهاب إلى الفراش، فأنت بحاجة إلى تغيير هذه العادة في أقرب وقت ممكن. وفقاً لدراسة أجريت حديثاً، فإن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من العمل في وقت ما قبل النوم هم أقل عرضة للتمتع بحياة سعيدة.

５- الحفاظ على غرفة نوم خالية من الفوضى

غرفة النوم هي المكان الذي يحصل فيه الزوجان على فرصة لقضاء بعض الوقت مع بعضهما البعض دون أي إزعاج. هذا هو السبب في أن الأزواج الذين يحتفظون بغرفة نوم خالية من الفوضى، أكثر سعادة.

قد يهمك ايضاً:

أسباب تدفع الزوجين للشجار بعد إنجاب الأطفال

تحديات تواجه الزوجين في السنة الأولى من الزواج تعرف عليها