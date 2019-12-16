شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة التى يحتاجها لقاح الأنفلونزا لحماية الجسم من الفيروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن موسم الأنفلوانزا هذا العام هو الأسوأ بأمريكا حيث أدى إلى إصابة قرابة 2.6 مليون شخص حتى الآن وحصد أرواح 1300 مريض بينهم 10 أطفال، والأنفلونزا مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وأحيانًا حتى الموت ويمكن أن تؤثر الإصابة بالأنفلونزا على الأشخاص بشكل مختلف، لكن ملايين الأشخاص يصابون بالأنفلونزا كل عام، ومئات الآلاف من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفى ويموت الآلاف إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب تتعلق بالأنفلونزا كل عام.

يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوية أفضل طريقة للمساعدة في الحماية من الأنفلونزا، لقد ثبت أن التطعيم له العديد من الفوائد بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا، ودخول المستشفى، وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالأنفلونزا لدى الأطفال.

كيف تعمل لقاحات الأنفلونزا؟

تتسبب لقاحات الأنفلونزا في تطور الأجسام المضادة في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم، توفر هذه الأجسام المضادة الحماية من الإصابة بالفيروسات المستخدمة في صنع اللقاح.

يحمي لقاح الأنفلونزا الموسمية من فيروسات الأنفلونزا التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا خلال الموسم المقبل، تحمي معظم لقاحات الأنفلونزا من 4 فيروسات مختلفة للأنفلونزا ("رباعي التكافؤ") ؛ وهى A (H1N1) ، A (H3N2) ، وفيروسين من الأنفلونزا B.

توجد أيضًا بعض لقاحات الأنفلونزا التي تحمي من ثلاثة فيروسات مختلفة للأنفلونزا ("ثلاثي التكافؤ") ؛ و A (H1N1) ، وA (H3N2) ، وفيروس الأنفلونزا B واحد، وهناك اثنان من اللقاحات خصيصا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر لخلق استجابة مناعية أقوى.

ما هي أنواع لقاحات الأنفلونزا ؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باستخدام أي لقاح مرخص، مناسب لسن الأنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا 2019-2020 ، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا المعطل [IIV] ، أو لقاح الأنفلونزا المؤتلف [RIV] ، أو لقاح الأنفلونزا الموهن المباشر.

وهناك العديد من خيارات اللقاح للاختيار من بينها، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يحصل جميع الأشخاص على عمر 6 أشهر أو أكبر على لقاح الأنفلونزا كل عام

من الذي يجب تطعيمه هذا الموسم؟

كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا كل موسم مع استثناء نادر، والتطعيم للوقاية من الأنفلونزا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يتعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا.

من لا يجب تطعيمه؟

تشمل العوامل التي يمكن أن تحدد مدى ملاءمة الشخص للتلقيح ، أو التطعيم بلقاح معين ، عمر الشخص وصحته (الحالية والماضية) وأي حساسية تجاه لقاح الأنفلونزا أو مكوناته.

متى يجب أن يتلقى الشخص التطعيم ؟

يجب أن يحصل كل شخص على لقاح الأنفلونزا قبل أن تبدأ فيروسات الأنفلونزا في الانتشار حيث يستغرق الأمر نحو أسبوعين بعد تلقيح الأجسام المضادة لتتطور في الجسم وتوفر الحماية.

يجب أن يبدأ الأطفال الذين يحتاجون إلى جرعتين من اللقاح في عملية التطعيم في وقت أقرب ، لأنه يجب إعطاء الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل.

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لماذا يحتاج الشخص لقاح الأنفلونزا كل عام؟

يجب أن يتم الحصول على لقاح الأنفلونزا كل موسم لسببين، أولاً ، تتناقص الحماية المناعية للشخص من التطعيم بمرور الوقت ، لذلك يلزم توفير لقاح سنوي للحماية المثلى، ثانيًا ، نظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار ، فقد يتم تحديث لقاحات الأنفلونزا من موسم إلى آخر للحماية من الفيروسات التي تشير الأبحاث إلى أنها قد تكون الأكثر شيوعًا خلال موسم الأنفلونزا القادم، للحصول على أفضل حماية ، يجب تلقيح كل شخص 6 أشهر أو أكبر سنويًا.

هل يعمل لقاح الأنفلونزا على الفور؟

لا، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد تلقيح الأجسام المضادة للتطور في الجسم وتوفير الحماية ضد عدوى فيروس الأنفلونزا، لهذا السبب من الأفضل التطعيم قبل بدء انتشار فيروسات الإنفلونزا فى الإصابة الأشخاص.

فعالية اللقاح

يمكن أن تختلف فعالية لقاح الأنفلونزا من موسم إلى آخر، تعتمد الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا على العمر والحالة الصحية للشخص الذي يحصل على اللقاح ، والتشابه أو "التشابه" بين الفيروسات المستخدمة لإنتاج اللقاح وتلك الموجودة في الدورة الدموية.

في حين يختلف لقاح الأنفلونزا في مدى نجاحه ، فإن لقاحات الأنفلونزا كل موسم تمنع ملايين أمراض الأنفلونزا وعشرات الآلاف من المستشفيات وآلاف الوفيات.

هل يمكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا الموسمية رغم تلقيه اللقاح هذا العام؟

نعم فعلا من الممكن أن يصاب الشخص بالأنفلونزا حتى حصل على اللقاح هذا ممكن للأسباب التالية:

قد يتعرض لفيروس الإنفلونزا قبل فترة قصيرة من الحصول على اللقاح أو خلال الفترة التي يحتاجها الجسم للحصول على الحماية بعد التطعيم، قد يؤدي هذا التعرض إلى الإصابة بالأنفلونزا قبل أن يبدأ اللقاح بالحماية (تتطور الأجسام المضادة التي توفر الحماية في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم.)

قد يتعرض لفيروس إنفلونزا غير مدرج في لقاح الإنفلونزا الموسمية، هناك العديد من فيروسات الإنفلونزا المختلفة التي تنتشر سنويًا. يتكون لقاح الأنفلونزا للحماية من فيروسات الأنفلونزا الثلاثة أو الأربعة التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا.

لسوء الحظ ، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بفيروس الإنفلونزا الذي تم تصميمه لقاح الأنفلونزا للحماية منه ، على الرغم من تلقيحه، يمكن أن تختلف الحماية التي يوفرها التطعيم ضد الإنفلونزا على نطاق واسع ، ويعتمد ذلك جزئيًا على العوامل الصحية والعمرية للشخص الذي يتم تطعيمه، بشكل عام ، يعمل لقاح الأنفلونزا بشكل أفضل بين البالغين الأصحاء والأكبر سناً، قد يصاب بعض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معينة بمناعة أقل بعد التطعيم.

ما الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث بعد الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

هناك أثار جانبية مختلفة قد تترافق مع الحصول على لقاح الأنفلونزا هذه الآثار الجانبية خفيفة وقصيرة الأمد

بعض الأثار الجانبية البسيطة التي قد تحدث هي:

وجع ، احمرار ، أو تورم مكان الحقن، صداع ، حمى، آلام العضلات، غثيان، إعياء