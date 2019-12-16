وصفة مذهلة طبيعية! لن تحتاجوا معها أي دواء!

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الإثنين 16 ديسمبر 2019
وصفة تجعلكم تستغنون نهائياً عن الدخول إلى صيدلية : وصفة مذهلة طبيعية 100% ! لن تحتاجوا معها أي دواء.
هذه الوصفة تجعلكم تستغنون عن الذهاب إلى الصيدلية في المستقبل القريب. إنها مفيدة بشكل خارق في تنشيط جهاز مناعتكم، وهذا ما يجعلها مثالية في فصل الكريب والإنفلونزا والنزلات البردية.
المكونات
• ليمونتان حامضتان
• جذر زنجبيل متوسط الحجم
• 500 غ من العسل
طريقة التحضير
افرموا الليمون الحامض بعد أن تغسلوه جيداً. قشروا الزنجبيل وافرموه. ضعوا المكونات في مرطبان زجاج نظيف سعة 1 ليتر. أضيفوا العسل، ولكن اتركوا القليل من المساحة في الأعلى. اتركوا الليمون الحامض والزنجبيل لمدة يوم كامل حتى يخرجان عصيرهما.
اغلقوا المرطبان جيداً. احتفظوا به في البراد لمدة شهر إلى شهرين. بعد هذه المدة، سيتحول المزيج إلى شكل هلامي. تستطيعون، إذا أردتم، أن تستخدموا الماء الساخن لتذويبه.
خذوا ملعقتين كبيرتين يومياً للكبار، وملعقة إلى ملعقتين صغيرتين للصغار.
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