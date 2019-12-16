شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب استخدام الكريم ومتى يجب استخدام المرهم..وأيهما افضل ؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019

بالتأكيد أنت على الأقل مرة واحدة سألت نفسك ماهو الفرق بين المرهم والكريم؟ وإيهما أفضل في الإستخدام وفي النتائج أيضا ؟



من المعروف إنه يتم تصنيع العديد من الأدوية المخصصة للاستخدام على الجلد ويمكن ان تكون كريمات أو مراهم، ومن أمثلة لهذه الأدوية الموضعية الكورتيزون والمضادات الحيوية، وتوجد العديد من المرطبات في شكل كريم أو شكل مرهم، ولكن هل هناك فرق في الدواء الذي يأتي في شكل كريم بالمقارنة مع المرهم ؟ وما هو النوع الأفضل للاستخدام ؟ ، للتعرف على هذه المعلومات عليك متابعة قراءة هذه المقالة .

اليوم سنعرفك على الفرق بين المرهم والكريم وما هو الأفضل

أولا، الكريمات :

هي مزيج نصفه تقريبا ماء ونصفه الاخر زيت، ويتم فرده بسهولة، ويتم امتصاصها بشكل جيد، ويمكن غسله بالماء، وعادة يتم تعبئه الكريمات في أنبوب لأن ملمسة سميك قليلا .

ثانيا المراهم :

المراهم تتكون من 80٪ زيوت و 20٪ من المياه، ويتكون عنصر الزيت من الهيدروكربونات، مثل الزيوت المعدنية أو الفازلين، والمراهم ذات ملمس دهني وهذا يعنى أنه يبقى على سطح الجلد ولا يتم امتصاصه بشكل جيد. مكونات الماء والزيت في الكريمات والمراهم تخدم في المقام الأول اذابة المواد الفعالة التي تعطي التأثير العلاجي .

وقت استخدام الكريم :

بشكل عام، الناس يفضلون استخدام الكريمات لأنها أقل لزوجة على الجلد، وكذلك الكريمات تساعد على الترطيب، وذلك نظرا للمحتوى العالي من الماء والذي يتبخر عندما يتم وضعه على البشرة، والكريمات هي أفضل من المراهم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، وبما أن لزوجة الكريمات أقل من المراهم، فأنها تعمل على نحو أفضل لتغطي مناطق واسعة من الجلد .

وقت استخدام المرهم :

أفضل استخدام للمراهم على الجلد الجاف، حيث انه يسد مسام الجلد مما يعني أنه يحتفظ بالرطوبة وبالتالي فهو قادرة على الحفاظ على رطوبة البشرة لفترات أطول من الكريمات، والمراهم أيضا تعزز امتصاص أكثر للمواد الفعالة اكثر من الكريمات .

فيما يلي بعض الأدوية الموضعية التي تأتي على شكل كريم و مرهم :

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1. الكورتيزون الموضعي :

الأستيرويدات القشرية او ما يسمى بالكورتيزون الموضعي هو من الأدوية الموضعية الأكثر شيوعا، وغالبا ما يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الأكزيما .

هناك انواع من الأستيرويدات القشرية التي تحتوي على بعض المنشطات مثل هرمون التستوستيرون، والذي يعزز تنمية العضلات، ويمكن استخدام الستيرويدات القشرية دون وصفة طبية ( هيدروكورتيزون 1٪ )، والتركيز الاعلى من ذلك يتطلب وصفة طبية.

قوة الكورتيكوستيرويد قد تتغير اعتمادا على ما إذا كان في الكريم أو المرهم، حيث ان المرهم يسمح بدخول الدواء عبر الجلد أكثر من الكريم، عند مقارنة نفس الجرعة، فإنه يتم تصنيف معظم الستيرويدات الموضعية بأنها أقوى عندما تكون معبأة باعتبارها مرهم بالمقارنة مع الكريم .

2. المرطبات :

المراهم ذات اللزوجة العالية عادة ما تكون أفضل المرطبات، فهي تشكل حاجزا يساعد على حفظ رطوبة الجلد، ومن أمثلة المرطبات التي تكون على شكل مرهم هو الفازلين، وهناك انواع من المرطبات التي تعتمد على نسبة أقل من الزيوت، والتي تكون على شكل كريمات في علبة أو أنبوب .

3. المضادات الحيوية :

المضادات الحيوية الموضعية الشعبية التي تكون في شكل كريمات أو مراهم، تتكون من سلفات النيوميسين، polymixin B ، وكبريتات الباسيتراسين، وتستخدم المضادات الحيوية الموضعية للمساعدة في الشفاء من الجروح البسيطة، والكدمات، والحروق. لأن الكثير من الناس يعانون من حساسية النيوميسين، فقد يكون من الأفضل استخدام المضادات الحيوية الموضعية التي لا تحتوي على هذه المكونات .

فيما يلي بعض الإرشادات لتحديد متى يمكن استخدام المرهم أو استخدام الكريم :

الكريمات هي الأفضل عندما تريد تغطية مناطق واسعة من الجلد أو لتجنب التشحيم المرتبط بالمرهم .

لعلاج الامراض الجلدية مثل الأكزيما، فإنه من أفضل استخدام الكريم .

المراهم هي الأفضل عند علاج الأمراض الجلدية الجافة، مثل مرض الصدفية.

المراهم تسمح بمزيد من تغلغل المواد الفعالة في الأدوية الموضعية، سواء كان الدواء مضاد حيوي، أو استيرويد أو أدوية مضادة للفطريات .

أفضل المرطبات عندما تكون في شكل مرهم .

قد تكون المراهم أفضل لاستخدامها على الجلد الحساس اذا كانت الكريمات تحتوي على العديد من المواد الحافظة التي قد تسبب الحساسية .