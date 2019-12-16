شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاج القولون العصبي من هنا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يعتقد الخبراء بأن الأشخاص الذين يعانوا من متلازمة القولون العصبي لا يحصلون علي كفاية من أشعة الشمس . وذلك وفقاً لدراسة بريطانية حديثة تمت في جامعة شيفليد البريطانية وتم نشرها في الدورية البريطانية المفتوحة لإضطرابات الجهاز الهضمي . وجد فيها العلماء بأن 82 % من مرضي متلازمة القولون العصبي يعانوا من نقص فيتامين د . يتم إنتاج فيتامين د عندما تتعرض لأشعة الشمس . كما يوجد بشكل طبيعي في الأغذية الصحية بما فيها الحليب، التونة .



القولون العصبي

تشير الدراسة إلي أن مكملات فيتامين د تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي . ويذكر الدكتور برنادر كورف، رئيس الفريق البحثي في الجامعة بأن ” أظهر البحث بأن هناك حوالي 23 شخص من إجمالي 25 فرد يعانوا من أمراض القولون العصبي يعانوا أيضاً من نقص فيتامين د . ”

يعد القولون العصبي إضطراب مزمن ومنهك للجهاز الهضمي ويتم تشخيص ما يقرب من 15 % من سكان العالم بهذا المرض . حيث تحدث إلتهابات في الأمعاء وتظهر أعراض مثل الإسهال، الإمساك، ألام متكررة في البطن، تقلصات المعدة، الشعور بإنتفاخ، مخاط في البراز هذه الأعراض قد تختلف درجتها من شخص إلي أخر .

وحتى الأن فإن الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب حدوث القولون العصبي ولكن من المعروف للجميع بأن النظام الغذائي والإجهاد الناتج عن التغير الروتين اليومي. .

أو قد يوجد عند الأشخاص الذين يعانوا من مستويات السيروتونين عالية وهي مادة كيميائية لها دور كبير في وظائف الجهاز الهضمي . كما أن التغيرات الهرمونية عند المرأة تلعب دور كبير في حدوث تقلصات المعدة والإصابة بالقولون العصبي .

و نتيجة لهذه العوامل يتعايش الكثير مع القولون العصبي . ويقول دكتور كورف أن ” القولون العصبي حالة غير مفهومة مما يؤثر بشدة علي حياة المرضي ولا يوجد سبب محدد له ” .

قام فريق العلماء في جامعة شيفليد البريطانية بفحص حوالي 51 مريض ومعرفة مستويات فيتامين د لديهم وتبين أن معظهم يعاني من نقص فيتامين د . ويذكر الدكتور كورف بأن ” المصابين بالقولون العصبي يعانوا من نقص فيتامين د ”

تذكر فيكي جرانت الباحثة بأنها كانت تعاني من القولون العصبي لأكثر من 30 عاماً وعند البدء في تناول جرعة من مكملات فيتامين د لمدة 5 سنوات شهد حالته الصحية تحسن كبير جداً . وانها قرأت العديد من العلاجات لمرضي القولون العصبي وكان أكثرها فعالية إستخدام فيتامين د .

مصادر طبيعية للحصول علي فيتامين د لعلاج القولون العصبي :

سمك السلمون :

الأسماك الدهنية بصفة عامة تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين د سواء كانت التونة، السلمون، الهلبوت . يحتوي 85 جرام سلمون علي 250 وحدة من فيتامين د وهي نسبة قريبة جداً من الكمية الموصي بها يومياً من فيتامين د للجسم .

عصير البرتقال :

Advertisements

يحتوي كل كوب عصير برتقال علي 100 وحدة من فيتامين د وبالتالي يساعد الجسم علي زيادة إمتصاص العظام للكالسيوم والمعادن الأخري التي تحمي العظام من الإصابة بهشاشة العظام والأمراض الأخري .

حليب جوز الهند :

منتجات الألبان بصفة عامة تحتوي علي نسبة جيدة من فيتامين د الصحي اللازمة لعلاج الجسم من الأمراض المختلفة منها تقليل ضغط الدم، الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلي .

فالكوب الواحد من حليب جوز الهند يحتوي علي 25 % من الكمية اليومية الموصي بها لفيتامين د

تناول الألياف الغذائية :

الألياف بصفة عامة مفيدة جداً في علاج القولون العصبي، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تساعد في تقليل الإمساك والغازات والإنتفاخ . لذلك، قم بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي مثل الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، البقوليات .

البيض :

يعد البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د ويوفر كمية مناسبة من إحتياجات الجسم لفتيامين د يومياً.

الحبوب الكاملة :

تحتوي الحبوب الكاملة علي نسبة جيدة من فيتامين د قد تصل الكمية المتوسط من الحبوب الكاملة علي نصف الكمية الموصي بها من فيتامين د يومياً .

كما ينصح الأطباء بكثرة تناول الماء والسوائل والإبتعاد تماماً عن المشروبات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكافيين لأن تؤدي إلي حدوث إضطرابات المعدة المختلفة وينصح بتناول 8 لتر ماء يومياً .

بالإضافة علي ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام لأنها تساعد في تقليل الإجهاد والتوتر وبالتالي الحصول علي حركة أمعاء طبيعية وتحسن الإصابة بالقولون العصبي .