ماذا يحدث لجسمك أثناء شرب السجائر مع الشاي؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

السجائر من أبشع العادات التي يقبل عليها عدد كبير من الشباب و الفتيات ، و من المؤكد أنها تسبب العديد من الأضرار الجسيمة التي تؤثر على الصحة العامة للمدخن ، و من بجانبه.



كما أن للسجائر العديد من الأضرار الأخرى ، مثل أنها تسبب الأمراض السرطانية ، مثل سرطان الرئة ، و تتسبب في ضيق التنفس ، و السعال المستمر المصحوب بالبلغم.

و للمصريين عادات خاطئة كثيرة قد تكلف الكثير منهم صحتهم بسبب شرب السجائر على الريق أو بعد تناول الطعام مباشرةً ، أو في الأماكن المغلقة و الغير جيدة التهوية.

كما أنها تسبب عدد كبير من المخاطر على صحة الأطفال ، و خاصةً الرضع ، و الحوامل ، و تسبب لهم مشاكل عديدة فيما بعد على المدى البعيد.

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أما في هذا الموضوع نستعرض سوياً أهم الأضرار الناجمة عن التدخين ، مع كوب الشاي بعد تناول الطعام.

1 – شرب الشاي مع السيجارة يعمل على عدم إمتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام ، و يجد الجسم صعوبة في هذا الشيء الذي قد يسبب أعراض و مضاعفات أخرى.

2 – كما أن شرب الشاي أثناء التدخين يعمل على ضعف الشهية لديك ، و قد يعفيك ذلك عن تناول وجبتك كاملة فيما بعد.

3 – من المشاكل الشائعة بعد عدد من الدراسات و الأبحاث ، أن التدخين مع الشاي بعد تناول الطعام على الفور ، يعمل على صعوبة الهضم ، و قد يجد الشخص أحياناً صعوبة في قضاء حاجته.

4 – المدخنين بشكل عام يحدث لديهم حموضة ، و إرتجاع في المرئ ، و حرقان الصدر ، و لا تزول هذه المشكلة حتى مع إستعمال مضادات الحموضة.