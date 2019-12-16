ما هي فوائد ملامسة الطفل صدر الأم بعد عملية الولادة؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

عملية الولادة قد لا تتطلب كل التدخلات الطارئة التي نراها غالبا في غرف عمليات الولادة، فقد يكفي فقط وضع الطفل على صدر الأم لكي يحدث تلامس جلدي بينهما، الذي من شأنه أن يساعد على تنظيم درجة الحرارة ومعدل تنفس المولود.



أما التقرير الذي جاء من منظمة “CDC” التابعة لوزارة الصحة الأمريكية و الخدمات الإنسانية للسيطرة على الأمراض و الوقاية منها، أن الاتصال المباشر الذي يحدث بين صدر الأم و الطفل بعد عملية الولادة ( ملامسة الجلد للجلد) مرتبط بمدة أطول من مدة الرضاعة الطبيعية، أما الدراسة الحديثة التي تم نشرها في مجلة “Pediatrics”، بينت أن ملامسة جلد المولود لجلد أمه مباشرة بعد عملية ولادته قد يقلل من مخاطر الوفاة خصوصا المواليد الجدد الذين يزدادون بمعدل وزن منخفض.

فأغلبية الأطفال يتوفون كل عام بعد عملية الولادة في الشهر الأول من حياتهم في جميع أنحاء العالم، أما المواليد الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة أو تحدث ولادتهم في وقت مبكر فهم بالتحديد أكثر عرضة لمخاطر الوفاة.

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فبالرغم من التكنولوجيا الصحية التي يتم استخدامها في المستشفيات إضافة إلى وجود الحاضنات بإمكانه أن يساعد الرضع الجدد على مواجهة خطر الوفاة، إلا أن الباحثون أكدوا أن هذه المعدات لا تتوفر في الدول التي لها دخل منخفض أو متوسط، و التي تعرف نسبة 99 بالمائة من حصيلة الوفيات المواليد الجدد بعد عملية الولادة.

استند مجموعة من الباحثين على 124 من الدراسات التي تم نشرها ما بين سنتي 2000 و 2014 مركزين على التلامس الجلدي الذي يحدث بين صدر الأم و رضيعها بعد عملية الولادة، أظهرت نتائجها أن الأطفال حديثي الولادة الذي ولدوا بوزن أقل من 2000 غرام و الذي حدث تلامس جلدي بينهم و بين صدر أمهاتهم بعد عملية الولادة انخفضت نسبة الوفيات عندهم ب36 % وخطر الإصابة بالعدوى بنسبة 47%.

فجميع هذه الدراسات و الدراسات التي أجريت مسبقا تؤكد مدى أهمية الاتصال الجلدي الذي يحدث بين صدر الأم و طفلها بعد عملية الولادة مباشرة، سواء من الناحية الصحية أو العاطفية.