هل تريد انقاص وزنك؟ الحل أمامك

الإثنين 16 ديسمبر 2019

طرق كثيرة وحلول أكثر حاولت كثير من النساء والرجال ايضا، اتباعها للتخلص من الوزن الزائد والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة وللأسف كلها انتهت بالفشل. لكن دراسة جديدة أكدت ان الحل الذي طال انتظاره قد يكون أمام وجهك مباشرة وانت لا تعلمين.



كشف الخبراء ان تناول الطعام أمام المرآة يمكن أن يعزز نظام غذائي صحي وذلك عن طريق الشعور بعدم الرضا عن شكل جسمك الضخم وانت تنظر للمرآة اثناء تناول كعكة الشوكولاته مثلا، ومن هنا يصبح الطعام غير شهي بالنسبة لك.

وقال الخبراء ان السر يكمن في حقيقة ان الناس يشعرون بعدم الارتياح لرؤية أنفسهم يأكلون يشكل غير صحي وهم يدركون تماما أنه ينبغي تناول الطعام الصحي بدلا من ذلك.

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ونتيجة لذلك، يعتقد العلماء ان الأكل أمام المرآة يمكن أن يساعد على التقليل من استهلاك الوجبات غير الصحية، والطعام غير المرغوب فيه.

اجرى الباحثون دراسة على 185 طالبا في جامعة سنترال فلوريدا، وقد طُلب منهم أن يختاروا بين كعكة شوكولاتة وسلطة الفواكه. ثم قاموا بتقييم مذاق الطعام وقال أولئك الذين تناولو كعكة الشوكولاته أنها لم تكن لذيذة مثل العادة وذلك عند تناولها في غرفة مزودة بمرآة. وفي الوقت نفسه، لم يكن لوجود المرآة أي تأثير على طعم سلطة الفواكه.

أشار العالماء إلى ان عدم التزام الشخص بمعايير الطعام الذي من المفترض ان يأكله ليتخلص من الوزن الزائد، يجعله لا يريد النظر في المرآة، لان ذلك، يعزز شعورهم بعدم الارتياح والشعور بالفشل. لذلك، فإن وجود المرآة يؤدي الى عدم الراحة ويقلل من لذة الطعام غير الصحي.