شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. عليك أن تضعي الزيت على بشرتك كل ليلة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 إن استعمال الزيت كمنظف للبشرة قد يبدو غريباً خاصة لأصحاب البشرة المدهنة، فهم يعتقدون أن الزيت يفاقم دهنية بشرتهم ويزيدها سوءاً.

ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع فإن استعمال الزيت يعيد التوازن إلى الزهم الزائد وبالتالي يزيل الشوائب. إن إزالة المكياج وتنظيف البشرة بالزيت فعال جداً. يكفي أن تجدي الزيت المناسب الذي سيفعل الأعاجيب لجمال بشرتك إليك بعض الارشادات الهامة لاختيار ما تحتاجينه : 1- اختاري احد هذه الزيوت، زيت الخروع ، زيت الجوز، وزيت بزر العنب. Advertisements 2- اخلطي احد هذه الزيوت مع زيت مرطب للبشرة كزيت دوار الشمس او زيت الافوكادو. 3- اذا كانت بشرتك جافة جداً زيدي من كمية الزيت المرطب. يجب أن تكون التركيبة 70 بالمئة زيت مرطب و30 بالمئة زيت قابض للبشرة. طريقة الاستعمال 1- امزجي الزيوت 2- خذي كمية من زيت الجوز ودلكي وجهك به عدة دقائق. من غير الضروري غسل الوجه قبل الاستعمال 3- غمسي منشفة بالماء الدافئ ثم ضعيها على وجهك مدة 30 ثانية. 4- اغسلي وجهك حتى يزول الزيت. 5- أكثري من شرب الماء وتناول الخضار. باتباع هذه التعليمات يمكنك أن تضفي على بشرتك إشراقاً مذهلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. عليك أن تضعي الزيت على بشرتك كل ليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.