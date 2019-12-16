أصغر مشاركة فى منتدى الشباب تحاول حل مشاكل أفريقيا بتصميم تطبيق على الهاتف Type a message

القاهرة – لايف ستايل
كشفت نور محمد غنيم طالبة الإعدادي، وأصغر مشارك في منتدى شباب العالم، أنها صممت وبعض أصدقائها تطبيق عبر الهاتف المحمول لحل مشاكل القارة الأفريقية، ومن خلالها تم عمل مسابقة من أجل ذلك، موضحة أن هناك فريق يعمل في تلك الفكرة.
وأضافت نور، خلال حوارها لبرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية CBC""، أن الفكرة جاءت من المشاكل التي تعاني منها أفريقيا، مثل الصحة والتي تعاني القارة السمراء فيها كثيراً، وكانت الأولوية، والتطبيق بسيط للغاية ولأن الجميع سنه متقارب تناقشنا في أمور مقاربة لأعمارنا.
وأكملت نور محمد غنيم، أنها عندما شاهدت حليمة أول عارضة أزياء محجبة، واستمعت إلى قصتها، فرحت بوجودها وهي جميلة وروحها جميلة للغاية، وتجربة حليمة تجربة ملهمة للجميع.
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