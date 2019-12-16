ما أسهل طريقة للتخلص نهائياً من شعر الوجه؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

الكثير منا يعاني من هذه المشكلة المزعجة و يحاول التخلص منها بكفاة الطرق .. إليكم طريقة آمنه قد تستخدموها !



المكونات :

4 ملاعق من السكر

عصير ليمونة

4 ملاعق من الماء

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الطريقة :

يخلط السكر مع الليمون، وتضاف إليه الكمية المطلوبة من الماء، ثم يقلب جيدا على النار حتى يدوب.

توضع الخلطة على الوجه باتجاه نمو الشعر، ثم تترك لمدة 30 دقيقة.

تفرك تلك المنطقة وتغسل بالماء البارد، ومع التكرار ستلاحظين كيف سيصبح الشعر الزائد على وجهك خفيفا إلى أن يختفي بشكل نهائي