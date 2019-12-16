خبراء.. هذا ما يفعله الكاكاو بكم!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

كشف علماء من ألمانيا ان القصور في عمل القلب الذي يعاني منه المصابون بأمراض الكلى يمكن التغلب عليه بتناول الكاكاو.



ويوضح الخبراء هذا الأمر باحتواء الكاكاو على مادتين مهمتين: مادة Catechin المضادة للأكسدة، ومادةEpicatechin اللتين تؤثران ايجابياً في عمل القلب.

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وأشاروا إلى أن أغلب حالات الوفاة بين المصابين بأمراض الكلى ناتج عن القصور في عمل القلب. وذلك بسبب عمليات غسيل الكلى المتكررة الضرورية لمرضى الكلى. ولكن يمكن التخلي عن هذه العمليات في حالة المحافظة على مستوى جيد للمادتين المذكورتين.

وأجرى الخبراء اختبار فريد على متطوعين يعانون من قصور كلوي، حيث تناولوا مشروب الكاكاو مدة شهر بعدها تبين ان حالتهم الصحية تحسنت وانخفض مستوى ضغط الدم وتحسن سريان الدم في الأوعية الدموية. في حين لم يلاحظ هذا الشيء لدى مجموعة ثانية كانت تتناول مشروباً وهمياً للكاكاو.

تجدر الاشارة الى ان هاتين المادتين الموجودتين في الكاكاو، غير موجودتين في الشوكولا.