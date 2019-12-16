لهذا السبب.. إخلعي الجاكيت قبل قيادة السيارة!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

بالتأكيد، لا غنى عن ملابس الشتاء الدافئة، خاصة المعطف أو الجاكيت الثقيل، الذي يقينا البرد.



لكن ثمة أوقات قد يكون هذا الجاكيت مشكلة بالنسبة لك سيدتي، ومشكلة كبيرة، وذلك عند قيادة السيارة.

وضعية حزام الأمان

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نعم، إذ ينصح الخبراء قائدي السيارات وركابها بالتخلي عن ارتداء الجاكيتات الشتوية السميكة أثناء القيادة؛ نظراً لأنها تؤدي إلى إزاحة شريط حزام الأمان في السيارة، بحيث لا يتم ربطه بشكل مثالي.

فإذا كنت ترتدين عزيزتي جاكيتاً ثقيلاً، فإن شريط الحزام العرضي يكون في وضع مرتفع للغاية، بحيث يضغط على البطن في حال وقوع حوادث، حتى عند السير بسرعات منخفضة، وقد يؤدي ذلك في أسوأ الحالات إلى وقوع إصابات داخلية بالبطن.

الضغط على البطن

في الوضع الطبيعي يحيط شريط الحزام العرضي بعظام الخصر، إلا أن البطانة السميكة للجاكيتات الشتوية تؤدي إلى انزلاق شريط الحزام لأعلى، ويتسبب ذلك في الضغط على الجزء السفلي من البطن. لذلك، من الأفضل أن يقوم جميع الركاب بخلع المعاطف والجاكيتات السميكة حتى يتمكنوا من ربط حزام الأمان بصورة صحيحة. وإذا تعذر عليهم ذلك، فإنه من الأفضل أن يتم شد شريط الحزام العرضي جيداً، حتى يلتصق بالجسم بشكل صحيح.