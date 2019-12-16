- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. إخلعي الجاكيت قبل قيادة السيارة! والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
بالتأكيد، لا غنى عن ملابس الشتاء الدافئة، خاصة المعطف أو الجاكيت الثقيل، الذي يقينا البرد.
لكن ثمة أوقات قد يكون هذا الجاكيت مشكلة بالنسبة لك سيدتي، ومشكلة كبيرة، وذلك عند قيادة السيارة.
وضعية حزام الأمان
نعم، إذ ينصح الخبراء قائدي السيارات وركابها بالتخلي عن ارتداء الجاكيتات الشتوية السميكة أثناء القيادة؛ نظراً لأنها تؤدي إلى إزاحة شريط حزام الأمان في السيارة، بحيث لا يتم ربطه بشكل مثالي.
فإذا كنت ترتدين عزيزتي جاكيتاً ثقيلاً، فإن شريط الحزام العرضي يكون في وضع مرتفع للغاية، بحيث يضغط على البطن في حال وقوع حوادث، حتى عند السير بسرعات منخفضة، وقد يؤدي ذلك في أسوأ الحالات إلى وقوع إصابات داخلية بالبطن.
الضغط على البطن
في الوضع الطبيعي يحيط شريط الحزام العرضي بعظام الخصر، إلا أن البطانة السميكة للجاكيتات الشتوية تؤدي إلى انزلاق شريط الحزام لأعلى، ويتسبب ذلك في الضغط على الجزء السفلي من البطن. لذلك، من الأفضل أن يقوم جميع الركاب بخلع المعاطف والجاكيتات السميكة حتى يتمكنوا من ربط حزام الأمان بصورة صحيحة. وإذا تعذر عليهم ذلك، فإنه من الأفضل أن يتم شد شريط الحزام العرضي جيداً، حتى يلتصق بالجسم بشكل صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. إخلعي الجاكيت قبل قيادة السيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.