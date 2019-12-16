معلومات صادمة لا تعرفها عن جسمك!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

خُلق الانسان بأعضاء عديدة كل منها بوظيفة أساسية، لتكمل تلك الأعضاء بعضها البعض بتأمين الحياة لجسم الانسان، ولكن وعلى الرغم من معرفتنا لكل وظائف الأعضاء الا أن هنالك بعض الأسرار التي نجهلها عن أجسامنا.



1) اللعاب:

يمكن لشخص واحد أن ينتج كمية من اللعاب في حياته تملأ حوضي سباحة بشكل كامل.

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2) السرة:

يعتقد أغلب الناس أن السرة مكان غير مؤذ، ولكن أثبتت الدراسات أن السرة تحتوي على عدد كبير من البكتيريا بأنواع مختلفة قد تفوق الموجودة في الغابات الاستوائية.

3) القراديات (العث):

هل تشعر بحكة في العين من وقت لآخر؟ ذلك لأنه يوجد عث صغير لا تراه بالعين المجردة، وتعيش القراديات أو العث بالجفون وهي غير مؤذية.

4) الأظافر:

تستمر الأظافر بالنمو طيلة الحياة، اذا خسر الانسان ظفر اليد بالكامل، يحتاج الى 6 شهور للنمو، وظفر القدم الى سنة كاملة.

5) الجلد:

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انه أكبر جزء من الجسم، اذا قمنا بمد الجلد سيغطي مساحة مترين مربعين تقريباً.

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6) العظام:

اذا انكسرت العظام عدة كسور، تبقى أصلب بأربع مرات من الباطون، فللعظام قوة مدهشة.

7) الدم:

تجتاز الكريات الحمراء كامل الجسم البشري خلال دقيقية واحدة

8) المعدة:

يوجد في معدتنا حمض يمكنه اذابة الزنك، ولكن وجود الخلايا التي تتكاثر بشكل سريع في المعدة، يمنع تلف المعدة.

9) الأنف:

يضم خلايا شديدة الحساسية، يمكنها حفظ 50 ألف رائحة طيلة الحياة.

10) الأسنان:

هل تعلم أن أجهزة تقويم الأسنان، لا يمكنها تغيير شكل الأسنان بشكل نهائي؟ فمع الوقت تبدأ الاسنان بالتحرك.