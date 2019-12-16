هكذا تعرفين اذا حدث الحمل!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تشعرين برغبة في معرفة إن كنت حاملاً بعد إقامة العلاقة الحميمية مع زوجك مباشرة؟ تجد الكثير من النساء صعوبة في تحديد ذلك وخصوصاً إن لم تتمكّن من تحديد آخر دورة شهرية لها.



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تشعر المرأة بأعراض الحمل منذ بداية هذه المرحلة. لكن تختلف الأعراض من امرأة إلى أخرى حسب طبيعة الجسم لذا لا يمكنك أن تقارني. علمياً يعتبر تأخّر الدورة الشهرية من أهم أعراض الحمل وأبرزها وأكثرها شيوعًا. كما تبدأ المرأة بالشعور بالكسل والتعب الزائد وتزيد رغبتها في النوم حتى خلال النهار.

في هذا السياق، تشير بعض الدراسات إلى أن تغيّر في لون المنطقة المحيطة بالحلمة إلى الداكن قد يكون من بين أعراض الحمل المبكرة. كما تبدأ باشتهاء الأطعمة وخصوصاً الحلويات وتقوى حاسة الشم لديها. كما تشعر المرأة بغثيان الصباح وبالتعب الجسدي والإرهاق. فهذه الأعراض على وجه التحديد تصيب معظم الحوامل.