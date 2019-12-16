ما هي علاقة زيت السمك بالوزن؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

نشر باحثي Kyoto University اليابانية، أن سبب آخر يستدعي تتناول السمك لأنّ زيت السمك يحرق الدهون بطريقة طبيعية.



ففي الجسم خلايا تعرف بإسم الـ adipocyte، تتمركز خصوصاً في البطن والفخذين وتعمل على تخزين فائض السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويسرّع من عملية الشيخوخة.

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إلاّ أنه تبيّن وفق هذه الدراسة أنّ زيت السمك بإمكانه تنشيط مستقبلات متخصصة ومتواجدة على سطح هذه الخلايا الدهنية، فتساعدهم على تحويل احتياطاتهم وحرقها، من خلال تحويلها إلى طاقة تستخدمها عضلات الجسم.

للتوصل إلى هذه النتائج، أجريت الدراسة على فريقين من الفئران، كان الفريق الأوّل منهما يتناول الأطعمة الدهنية فقط، في حين كان الفريق الثاني يتناول الأطعمة نفسها إنما بالإضافة إلى زيت السمك.

وقد تبين أنّ هؤلاء الأخرين قد خسروا ما يقارب الـ 5 والـ 10% من وزنهم و حصلوا على كمية أقلّ من الدهون بما يقارب الـ 15 والـ 25% بحسب النتائج التي نشرت في المجلة العلمية Scientific Reports.