لهذا السبب.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية

الإثنين 16 ديسمبر 2019

الدورة الشهرية فترة تحتاج فيها المرأة إلى رعاية وراحة، حيث تصاحبها مشكلات عديدة؛ مثل التقلّصات المؤلمة، والمزاج السيئ، والإكتئاب والانتفاخ بشكل عام، الأمر الذي يجعلك تشعرين بشكل سيء أكثر من أي وقت مضى.



ويلعب الطعام دوراً هاماً في زيادة آلام الدورة أو تخفيفها. وهناك العديد من الأطعمة التي يفضل تجنبها أثناء الدورة الشهرية.

وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة مغرية ولذيذة، فإن الاستغناء عنها في هذا الوقت من الشهر من شأنه أن يعزز صحتك ويمنح جسمك الطاقة اللازمة لمواجهة مضاعفات الدورة الشهرية، حيث يفضل أن تستبدليها بالأطعمة الصحية، التي تشكل خياراً أفضل لصحتك في هذا الوقت من الشهر.

جمعنا لك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية:

اللحوم المشبعة بالدهون

يمكن للدهون المشبعة الموجودة في اللحوم أن تسبب الألم والالتهاب. وإذا كنت تعانين من التشنجات والتقلصات فاعلمي أن الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من أعراض الدورة كآلام المغص والتشنجات التي تعانين منها خلال تلك الفترة.

لذا تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، واستبدليها باللحوم الخالية من الدهون والغنية بالأحماض الأمينية غير المشبعة، مثل الأسماك.

الآيس كريم

ترغب أغلبية النساء في تناول المثلجات، لكن يُفضّل تجنّبها أثناء الدورة الشهرية، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون، وبالتالي تنطوي التأثيرات نفسها للحوم المشبعة بالدهون، وهذا ينطبق أيضاً على جميع مشتقات الألبان.

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الأطعمة المعالَجة

تعدّ الأطعمة المعالجة، التي يتم إدخال نكهات صناعية فيها، من أسهل الخيارات وأسرعها. المشكلة أنها تزيد من آلام الدورة الشهرية، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من الملح الذي يزيد من مشكلة الانتفاخ التي تعاني منها المرأة خلال فترة الدورة الشهرية.

لذا يجب الإبتعاد عن الأطعمة المعالجة، كثيرة الملوحة، واستبدالها بوجبات صحية خفيفة. في هذا الخصوص، تعتبر المكسرات غير المملحة من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها في أيام الدورة الشهرية.

الكافيين

ابتعدي عن الكافيين خلال الدورة الشهرية لأنه يؤثر سلباً في انتظام الدورة. دراسات عدة أثبتتت أن الكافيين يزيد من التشنجات المصاحبة للحيض، كما يسبب الأرق والاكتئاب.

وإذا كنت من مدمنات القهوة، يمكنك استبدالها بكمية قليلة من الشاي، الذي يحتوي على كميات أقل من الكافيين مقارنةً بالقهوة. كذلك عليك تجنب مشروبات الطاقة.

الحلويات

تشعر معظم النساء برغبة ملحة لتناول الأطعمة الحلوة أثناء الدورة الشهرية، لتعديل المزاج. لكن يجب تجنب الأطعمة السكرية، مثل الحلويات والكيك خلال هذا الوقت من الشهر، واستبدالها بالفاكهة الحلوة كالبطيخ أو المنجا أو الخوخ. فالحلويات قد تعدل مزاجك لكنها في المقابل تزيد الآلام والتقلصات.