شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إزالة البقع الصفراء من على الملابس والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 ربة المنزل بيتها بالنسبة إليها هو قلعتها وحصنها الحصين لذلك تعمل على تنظيف كل شيء و موجود بداخله و خاصة نظافة الملابس ولكن في بعض الأحيان تواجه ربة المنزل الكثير من المشاكل آثناء تنظيف الملابس البيضاء ألا وهي البقع الصفراء المستعصية الموجودة في الملابس حيث يصعب عليها تنظيفها و إزالتها لتلك البقع التي تنتج عن العرق أو إستخدام مزيلات العرق، حيث تترك آثار صفراء بالملابس ويكون من الصعب جدا إزالتها

لكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة و سريعة لإزالة هذه البقع بصفة نهائيا. وتتمثل هذه الطريقة في: مقدار ربع كوب من الكربوناتو مقدار من الخل منظف مزيل للبقع (مهما كان نوعه) Advertisements كوب من الماء الدافئ والطريقة هي كالآتي- – ضعي الخل و المنظف داخل وعاء – أضيفي الكربوناتو و الماء – ضعي الخليط على البقعة المراد تنظيفها – اتركيها حوالي نصف ساعة – قومي بغسلها في الغسالة

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